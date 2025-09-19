Parte la Stagione di Prosa della Carnia, via agli abbonamenti

Al via la Stagione di Prosa della Carnia.
Partirà lunedì 22 settembre 2025la campagna abbonamenti per la stagione di Prosa della Carnia che, giunta quest’anno alla sua 55^ edizione, si aprirà ufficialmente sabato 18 ottobre con lo spettacolo “Trieste 1954” di e con Simone Cristicchi. Seguiranno, secondo il cartellone predisposto dall’Ert Fvg, altre otto serate fino a marzo 2026 arricchite dai tre consueti appuntamenti della rassegna “PiccoliPalchi”.
Gli abbonamenti alla Stagione di Prosa si potranno sottoscrivere nelle giornate specificate di seguito.
– conferme abbonamenti:
lunedì 22 settembre dalle 15.00 alle 19.00 e martedì 23 settembre dalle 14.00 alle 20.00 al Teatro Candoni;
mercoledì 24 settembre dalle 17.30 alle 19.00 a Palazzo Frisacco;
– cambio posto:
sabato 27 settembre dalle 10.00 alle 13.00 al Teatro Candoni (riservato agli abbonati della Stagione di Prosa 2024-2025 che vogliono rinnovare l’abbonamento ma cambiare posto in sala);
– nuovi abbonamenti:
lunedì 29 settembre dalle 14.00 alle 19.00 al Teatro Candoni, martedì 30 settembre dalle 17.30 alle 19.00 a Palazzo Frisacco.
Da mercoledì 1° ottobre gli abbonamenti potranno essere sottoscritti a Palazzo Frisacco in orario di apertura: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, tutti i giorni eccetto il martedì. Anche quest’anno le associazioni della Carnia, i giovani fino a 25 anni, le persone con più di 65 anni e gli studenti degli istituti superiori potranno stipulare l’abbonamento a prezzo agevolato.