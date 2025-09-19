Anci Giovani Fvg, si insedia il nuovo Coordinamento regionale

Nuovo Coordinamento regionale per Anci Giovani Fvg.

Diventare un punto di riferimento stabile per i giovani amministratori del Friuli Venezia Giulia, valorizzando competenze ed esperienze e costruendo una rete capace di rafforzare la partecipazione giovanile nelle istituzioni. È questo l’obiettivo che si è prefissato Anci Giovani Friuli Venezia Giulia in occasione dell’insediamento del nuovo Coordinamento regionale avvenuto ieri pomeriggio nella sede Anci di piazza XX Settembre a Udine e in videoconferenza.

Un primo incontro che ha visto una nutrita partecipazione a conferma dell’importanza che i giovani amministratori attribuiscono a questo progetto e al suo impatto sul futuro delle comunità locali.

Nel corso della riunione sono stati nominati i due vicepresidenti che affiancheranno la coordinatrice regionale Sara Tosolini (sindaca di Treppo Grande): Luca Onorio Vidoni, consigliere comunale a Udine e Matteo Bassi, assessore a Manzano.

“Sarà un piacere lavorare con due persone che fin da subito hanno dimostrato grande interesse verso le tematiche cruciali per il futuro delle nostre comunità e che riguardano da vicino i giovani. Sono certa che mi daranno un prezioso supporto nei prossimi anni”, ha dichiarato la coordinatrice Sara Tosolini.

La riunione ha permesso anche di delineare le linee programmatiche dei prossimi anni, che includono una collaborazione con ComPA Fvg per corsi di formazione su misura destinati agli amministratori under 35 e l’organizzazione di convegni annuali dedicati a temi di rilievo per i giovani amministratori.