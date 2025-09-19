Licenziamenti alla Super Solar di San Daniele, il Pd chiede l’intervento della Regione Fvg.

Preoccupazione e richiesta di chiarimenti in consiglio regionale dopo la decisione della Super Solar di San Daniele di procedere al licenziamento di 15 dipendenti. A intervenire è il consigliere regionale del Partito democratico Massimiliano Pozzo, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla Giunta del Friuli Venezia Giulia per sollecitare un’azione immediata della Regione.

“Misure drammatiche e definitive come il licenziamento – afferma Pozzo – vanno contenute ed evitate con forza. Esistono strumenti alternativi che possono essere attivati, ma prima di tutto esiste il rispetto per i lavoratori e il confronto con le parti sociali e le istituzioni. Elementi che, in questa crisi improvvisa, sembrano essere mancati”.

Il consigliere definisce la vicenda “inaccettabile nei modi” e invita ad aprire un tavolo di confronto con sindacati, categorie e istituzioni. “Ai lavoratori e alle loro famiglie – conclude – esprimiamo solidarietà e vicinanza. Ci impegneremo affinché si crei un dialogo diretto con la proprietà per individuare soluzioni che tutelino l’occupazione”.