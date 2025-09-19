Licenziamenti alla Super Solar di San Daniele, il Pd chiede l’intervento della Regione

19 Settembre 2025

di Redazione

Licenziamenti alla Super Solar di San Daniele, il Pd chiede l’intervento della Regione Fvg.

Preoccupazione e richiesta di chiarimenti in consiglio regionale dopo la decisione della Super Solar di San Daniele di procedere al licenziamento di 15 dipendenti. A intervenire è il consigliere regionale del Partito democratico Massimiliano Pozzo, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla Giunta del Friuli Venezia Giulia per sollecitare un’azione immediata della Regione.

“Misure drammatiche e definitive come il licenziamento – afferma Pozzo – vanno contenute ed evitate con forza. Esistono strumenti alternativi che possono essere attivati, ma prima di tutto esiste il rispetto per i lavoratori e il confronto con le parti sociali e le istituzioni. Elementi che, in questa crisi improvvisa, sembrano essere mancati”.

Il consigliere definisce la vicenda “inaccettabile nei modi” e invita ad aprire un tavolo di confronto con sindacati, categorie e istituzioni. “Ai lavoratori e alle loro famiglie – conclude – esprimiamo solidarietà e vicinanza. Ci impegneremo affinché si crei un dialogo diretto con la proprietà per individuare soluzioni che tutelino l’occupazione”.

