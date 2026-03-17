A Tolmezzo un simulatore 3D per imparare a guidare in sicurezza

Una giornata per imparare a guidare in sicurezza, mettendosi alla prova in un ambiente virtuale ma estremamente realistico. È l’iniziativa promossa dalla Comunità di montagna della Carnia per mercoledì 25 marzo a Tolmezzo, con un programma che unisce informazione, prevenzione e tecnologia.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 16 negli spazi del Co.Lab, nelle vicinanze dell’autostazione delle corriere. Durante la mattinata le attività saranno riservate agli studenti degli istituti scolastici del territorio, mentre nel pomeriggio – dalle 13 alle 15 – il simulatore sarà accessibile gratuitamente anche al pubblico.

Simulazioni realistiche per capire i rischi

Cuore della giornata sarà un simulatore di guida 3D capace di riprodurre situazioni di traffico reali in modo immersivo e dettagliato. I partecipanti potranno sperimentare diverse condizioni di guida, dalle più comuni alle più critiche, comprendendo in maniera diretta i pericoli legati a comportamenti scorretti.



Particolare attenzione sarà dedicata agli effetti di alcol, sostanze stupefacenti e alterazioni psicofisiche, fattori che incidono in modo significativo sulle capacità di guida e che saranno simulati per evidenziarne le conseguenze.

Un progetto più ampio di educazione e prevenzione

L’iniziativa è organizzata dal Corpo del Distretto di Polizia Locale della Carnia in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza (IRSS) ed è rivolta soprattutto ai giovani.



La giornata rientra nel progetto “S.A.F.E.: sicurezza in autostazione, la forza dell’educazione”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sviluppato dalla Comunità di montagna della Carnia. Il programma prevede una serie di interventi che spaziano dagli incontri di sensibilizzazione sui rischi legati ad alcol e droghe, ai corsi di autodifesa per donne e ragazze, fino a laboratori di street art e attività formative sulla comunicazione con le nuove generazioni.



L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, della responsabilità e della sicurezza, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici, in particolare dell’area dell’autostazione di Tolmezzo.