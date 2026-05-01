Le previsioni meteo per il weekend in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia godrà di alcuni giorni di meteo stabile grazie all’anticiclone. Sabato 2 maggio cielo sereno su tutto il territorio regionale, con venti a regime di brezza: deboli nelle ore mattutine e in progressivo rinforzo nel pomeriggio. Le temperature massime risulteranno in aumento.

In pianura i valori minimi saranno compresi tra 7 e 10 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 22-25 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno tra 10 e 13 gradi e le massime tra 17 e 20 gradi. A quota 1000 metri la temperatura media sarà di circa 12 gradi, mentre a 2000 metri si aggirerà intorno ai 5 gradi.

Domenica 3 maggio.

Giornata di tempo soleggiato, con cielo sereno e venti sempre a regime di brezza, deboli al mattino e più sostenuti nel pomeriggio. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento soprattutto in pianura. Nel corso del pomeriggio-sera saranno possibili velature del cielo.

In pianura le minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi e le massime tra 24 e 27 gradi. Sulla costa le temperature minime si collocheranno tra 11 e 14 gradi, mentre le massime tra 18 e 21 gradi. A 1000 metri la temperatura media sarà di circa 13 gradi e a 2000 metri di circa 7 gradi. Il tempo stabile dovrebbe durare fino a lunedì mentre martedì ci sarà un deciso peggioramento.