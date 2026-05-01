Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 1° maggio, lungo la SP2 a Pavia di Udine, nel tratto tra il centro abitato e via Udine, a circa un chilometro dal paese. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere finito in un fosso.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, il conducente della moto, un uomo del 1979 residente a Pavia di Udine, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. La moto avrebbe urtato il guardrail e il centauro è finito nel fossato a lato della carreggiata. Nell’impatto il mezzo è stato sbalzato a diversi metri dal punto dell’urto.

Ferito in condizioni gravi.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche: nell’incidente il motociclista ha riportato ferite gravissime e si sarebbe amputato la gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e i rilievi.