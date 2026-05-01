Regione FVG sbarca su WhatsApp: informazioni ai cittadini su contributi, concorsi, servizi

Dal 4 maggio prende avvio il canale WhatsApp della Regione Friuli Venezia Giulia, uno strumento istituzionale pensato per fornire ai cittadini informazioni di pubblica utilità in tempo reale. Il servizio è ideato, sviluppato e gestito dall’Ufficio stampa e comunicazione della Regione.

“Con WhatsApp – commenta il governatore Massimiliano Fedriga – si integra la suite dei canali di comunicazione istituzionale che vede la Regione già attiva su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e YouTube. La messaggistica istantanea si arricchisce così di un’opzione molto importante su temi come contributi, concorsi, misure per il lavoro e la famiglia, ma anche su questioni urgenti quali allerte meteo e calamità. È un’opportunità in più per la crescita della nostra comunità nel segno della coesione e della libertà, che si alimentano con la disponibilità di informazioni in tempo reale”.

La comunicazione social della Regione.

Il governatore evidenzia inoltre il forte impegno della Regione nello sviluppo della comunicazione social come strumento di relazione diretta con i cittadini. A fine 2025 i follower complessivi dei canali regionali erano 227.280, in crescita del 65% nel biennio, con circa 7 milioni di visualizzazioni su Instagram e 63 milioni su Facebook.

Sempre nel 2025, secondo l’analisi di Liberi Network, la pagina Facebook della Regione si è classificata al primo posto in Italia per crescita dei follower (+23%) e al vertice per performance complessiva su Facebook e Instagram (+87%). In forte crescita anche LinkedIn, con un incremento del 104% nel biennio.

“I nostri social – sintetizza Fedriga – puntano non solo a informare, ma a coinvolgere la comunità, favorendo dialogo e confronto, rafforzando la reputazione istituzionale con messaggi chiari e affidabili e promuovendo l’identità territoriale, con particolare attenzione a sociale e innovazione”.

Sul fronte più ampio della comunicazione istituzionale, nel 2025 sono stati realizzati 115 eventi, 232 produzioni video e 225 progetti grafici, mentre le visite al sito istituzionale hanno raggiunto 12,6 milioni. Parte del sistema informativo regionale sono anche i 3.711 lanci di ARC e i 22.657 interventi URP.