L’asino che non ti aspetti: a Fagagna diventa risorsa per benessere e impresa

L’asino smette i panni del semplice ricordo rurale per trasformarsi in una risorsa preziosa per la salute e l’economia green: domenica 3 maggio, l’Ecomuseo “Il Cavalîr” di Fagagna dedica una mattinata alla riscoperta di questo animale, analizzando come la tradizione contadina possa dialogare con l’imprenditoria d’avanguardia e la terapia assistita. L’appuntamento si aprirà alle 10 nella Sala Asquini di via Lisignana 15.

Latte, formaggi e cosmesi: la sfida di Manute

L’incontro, coordinato da Cristina D’Angelo, metterà a confronto esperienze imprenditoriali giovani e competenze scientifiche. Ad aprire gli interventi saranno Luca Lanfrit e Debora Valent dell’azienda agricola “Gli Asini di Manute”. I due allevatori di Rive d’Arcano racconteranno come, partendo da una sfida lanciata nel 2018, siano arrivati a gestire trenta esemplari puntando su prodotti d’eccellenza. La loro testimonianza verterà sulla produzione di latte d’asina e formaggi, ma anche sulla creazione di linee cosmetiche d’avanguardia.

Una guida per la mente: le attività assistite

L’aspetto culturale e terapeutico sarà invece affidato a Gianluigi D’Orlandi, agronomo ed esperto di tradizioni locali, e alla psicologa Erica Molinaro Franzil. Quest’ultima si soffermerà in particolare sull’importanza delle attività assistite con gli animali (IAA), evidenziando come il rapporto uomo-asino rappresenti un supporto fondamentale per la crescita dei bambini e un ausilio prezioso nel quotidiano di anziani e persone con disabilità.

Tra i ricordi di Cjase Cocèl e le degustazioni

La manifestazione si sposterà poi nei locali museali e nel cortile di Cjase Cocèl. I relatori accompagneranno i visitatori in un viaggio tra le curiosità della vita contadina friulana, riscoprendo il ruolo centrale dell’asino nel passato del territorio. La mattinata si chiuderà con un momento conviviale e una degustazione dei prodotti tipici dell’allevamento, offrendo un’esperienza diretta della “nuova vita” dell’asino friulano.