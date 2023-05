Nuova gestione per la sosta a pagamento a Tolmezzo.

Nella settimana dall’8 al 12 maggio la società Sistema Sosta e Mobilità (SSM) di Udine avvierà la nuova gestione della sosta a pagamento a Tolmezzo. In questi giorni sono in via di sostituzione i parcometri che rimarranno coperti fino all’entrata in funzione programmata per l’inizio della prossima settimana. In questo breve periodo transitorio, pertanto, in assenza o non operatività del parcometro, la sosta negli stalli delimitati dalle strisce blu è consentita ed è gratuita.

Strisce blu e tariffe.

Sono stati individuati nuovi stalli a pagamento nel centro cittadino: alle zone in cui era già prevista la sosta con ticket, sono state aggiunte le vie Linussio (piano rialzato di fronte al palazzo della Regione e via del Tintore) e Raimondo della Torre. Per la sosta di 30 minuti dovranno essere corrisposti 50 centesimi, 1 euro la tariffa oraria.

Abbonamento residenti.

Nuove zone di utilizzo: oltre agli stalli a pagamento situati nella via di residenza e nelle due immediatamente adiacenti (da indicare nel momento della domanda), il ticket mensile consentirà di sostare anche nel parcheggio dell’Emigrante Carnico di via Divisione Garibaldi e nel piano seminterrato della struttura di via Caterina Percoto.

Il costo rimane di 25 euro e può essere rilasciato a residenti e domiciliati. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo abbonamento che viene assegnato secondo questi criteri: per il primo veicolo posseduto nel caso non si disponga di garage o posto auto, per il secondo veicolo nel caso si possieda un garage o un posto auto destinati però a una sola vettura. In ogni caso non dà diritto a un posto auto personale. L’autoveicolo viene identificato attraverso il numero di targa.

Abbonamenti privati, commercianti e artigiani di Tolmezzo.

Ridotta a 25 euro la tariffa mensile e ampliata la platea dei beneficiari. L’abbonamento sarà rilasciato a tutte le persone interessate – senza vincolo di residenza o domicilio – e anche in favore dei commercianti/artigiani con sede a Tolmezzo e potrà essere utilizzato fino a un massimo di due posteggi nelle sole aree del parcheggio dell’Emigrante Carnico e del piano seminterrato di via Caterina Percoto.

Tipologia di pagamento.

L’utente potrà corrispondere il costo della sosta mediante monete, carte di debito e di credito (anche con tecnologia contactless), carte bancarie in modalità Fastpay nonché applicazioni per il pagamento on-line tramite dispositivi. Intento della SSM, inoltre, è quello di utilizzare le più recenti tecnologie presenti sul mercato per adottare un modello di gestione “smart parking” sia per quanto riguarda i sistemi di pagamento sia per il controllo della sosta in tempo reale.

Ufficio aperto al pubblico.

A partire dal 9 maggio 2023la SSM sarà presente con un incaricato nelle giornate del martedì e del giovedì (dalle 11.00 alle 12.30) nella sede del Comando della Polizia Locale (via Battisti 1/b) per le attività di rinnovo degli abbonamenti e le informazioni all’utenza. Per agevolare le comunicazioni sarà attivata anche una linea telefonica dedicata (al numero 348/5813455). In questi primi giorni gli utenti possono chiamare la centrale operativa di SSM al numero 0432.204527.