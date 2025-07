Cade da un carrello elevatore, operaio elitrasportato in ospedale

L’operaio è caduto da un carrello elevatore.

Incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda del settore cartotecnico di Tolmezzo, la Pigna Envelopes, dove un magazziniere del 1978, residente in città, è caduto da un carrello elevatore da un’altezza di diversi metri.

L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Villa Santina e il personale dello SPISAL dell’ASL di Gemona del Friuli, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.