Auto si ribalta nel fosso, la conducente rimane incastrata nell’abitacolo

L’incidente a Martignacco.

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, 7 luglio, in via Cotonificio a Martignacco, dove dopo un incidente stradale, una donna è rimasta incastrata all’interno della sua auto, finita capovolta in un fossato a bordo strada.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando la SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha allertato la centrale dei vigili del fuoco di Udine per un incidente stradale. Una squadra è partita dalla sede centrale e, giunta sul posto, ha trovato il veicolo ribaltato su un fianco, con la conducente bloccata nell’abitacolo.

I vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza la vettura, poi hanno utilizzato cesoie e divaricatore oleodinamico per aprire un varco tra le lamiere e liberare la donna, che è stata estratta cosciente e affidata alle cure del personale sanitario. Terminate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno completato la messa in sicurezza del mezzo e dell’area. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.