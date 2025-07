Tour de France, Jonathan Milan a un soffio dalla vittoria ma conquista la maglia verde

Milan battuto per un soffio alla terza tappa del Tour de France.

L’impresa è sfumata per una manciata di centimetri: il bujese Jonathan Milan, 24 anni, è arrivato vicinissimo a scrivere una pagina di storia al Tour de France 2025. Nella terza tappa, 178 chilometri da Valenciennes a Dunkerque, il friulano è stato protagonista assoluto allo sprint finale, ma ha dovuto arrendersi per un soffio al belga Tim Merlier.

L’atleta della Lidl-Trek, uno dei migliori interpreti italiani delle volate, ha ricevuto supporto dal suo treno di squadra, che lo ha lanciato nella posizione ideale per lo sprint. Quando tutto sembrava pronto per una vittoria tricolore che manca dal Tour dal 2019, Merlier ha trovato il varco giusto e ha tagliato il traguardo per primo, lasciando Milan con un amaro secondo posto.

La giornata, però, non è stata priva di soddisfazioni: Milan si è imposto nello sprint intermedio di Isbergues e, grazie al piazzamento finale, ha ottenuto la maglia verde, riservata al leader della classifica a punti.