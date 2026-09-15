Lignano Sabbiadoro si prepara a diventare per un weekend una destinazione da scoprire in bicicletta, tra spiaggia, laguna, natura e sport. Sabato 26 e domenica 27 settembre la località ospiterà la terza edizione di Sandy Wheels – Lignano Cycling Experience, due giornate dedicate al cicloturismo e alla mobilità lenta con escursioni, gare, corsi pratici, attività per bambini, incontri culturali e spettacoli.

La manifestazione punta quest’anno soprattutto sul coinvolgimento diretto del pubblico. Accanto agli appuntamenti sportivi ci saranno infatti occasioni per imparare a intervenire sulla propria bicicletta, migliorare la tecnica di pedalata, preparare un viaggio in autonomia e conoscere il territorio.

Il Parco San Giovanni Bosco di Sabbiadoro sarà il punto di riferimento dell’evento con il Bike Expo Village e l’area Bike & Bite Street Food, mentre spiaggia, lungomare e percorsi ciclabili ospiteranno escursioni, prove e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione il Lungomare Trieste sarà chiuso al traffico veicolare.

Dalla meccanica al bikepacking

Tra le principali novità della terza edizione ci sono i corsi pratici. Sabato e domenica saranno proposti due workshop di meccanica di base, curati rispettivamente da IBulos e RW Racing, per imparare gli interventi essenziali di manutenzione.

Riccardo Del Re guiderà inoltre due appuntamenti dedicati al viaggio in bicicletta: sabato mattina lo Smart Bikepacking, con indicazioni sul setup necessario per affrontare un viaggio in autonomia, e nel pomeriggio un workshop sulla manutenzione della bicicletta “on the road”.

Il programma comprende anche un appuntamento sulla tecnica di pedalata con MTB Friuli, uno sulla preparazione atletica con Andrea Lo Coco e un incontro su alimentazione, recupero e prestazione ciclistica con Massimiliano Bonin. Anna Santellani affronterà invece il tema del rapporto tra corpo femminile e bicicletta.

L’apertura ufficiale è in programma sabato 26 settembre alle 12.30 con l’Opening Welcome, durante il quale le autorità locali accoglieranno anche un gruppo di ospiti provenienti da Klagenfurt.

In sella tra mare, laguna e natura

Le escursioni restano uno degli elementi centrali di Sandy Wheels. Si potrà pedalare sulla battigia all’alba con le Fat Sand Bike oppure partecipare alle uscite al tramonto. Tra le proposte c’è “Pedalando sull’acqua”, tra Lignano, Marano e Grado, oltre all’escursione all’Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione e alla pedalata tra il Tagliamento e lo Stella con degustazione.

“Bike&Click” unirà bicicletta e fotografia, mentre “Road to Lignano” proporrà di raggiungere la località dalla stazione di Latisana combinando treno e bicicletta. Domenica alle 9 debutta inoltre Lignano Nordic d’Oro, un’edizione speciale firmata Sandy Wheels del tradizionale appuntamento con il Nordic Walking, tra mare e natura.

Il Consorzio Lignano Holiday propone inoltre un’iniziativa rivolta a chi sceglierà di raggiungere Lignano in bicicletta: chi partirà da almeno 200 chilometri di distanza potrà ottenere il soggiorno gratuito previsto dalla proposta.

Sul Giralignano, l’anello ciclabile chiuso al traffico veicolare, debutterà invece la nuova Giralignano Challenge, organizzata in collaborazione con PromoTurismoFVG e Outdooractive. Completando il percorso si potrà partecipare alla sfida con soggiorni in palio a Lignano.

Spazio anche a famiglie e bambini

Sandy Wheels dedica una parte del programma anche ai più piccoli e alle famiglie. Al Parco San Giovanni Bosco ci saranno un’area giochi in legno, il ciclotornio e un percorso con rampe da affrontare in autonomia con la propria bicicletta. Tra le attività figurano “Footbike for Kids”, “Gimkana Trofeo Aquilotti” e “La Roste Family”, l’appuntamento dedicato ai bambini e alle bambine che vogliono avvicinarsi al mondo della bicicletta.

Sabato alle 11 il talk “A ruota libera” porterà a confronto Anna Santellani, Francesca Settimo e Antonio Ferraioli sul mondo del ciclismo, tra sport, cicloturismo, mobilità e rapporto con il territorio.

Il programma culturale comprende anche gli appuntamenti dedicati ai libri. Marco Ballestracci presenterà “Fare biciclette – Storie di inventori e grandi imprese”, mentre Alberto Vaona racconterà “Il viaggio impossibile”, dedicato alla traversata in bicicletta della foresta amazzonica compiuta da Louise Sutherland nel 1978 e da lui ripercorsa nel 2023 lungo la Transamazzonica.

Sabato alle 16, in collaborazione con Odos, è in programma il talk “La traversata carnica: la libertà da vivere camminando o in bicicletta”. Nel pomeriggio andrà inoltre in scena “La musica del ciclismo”, spettacolo di parole e musica dedicato all’epopea delle due ruote.

Domenica il Lungomare Trieste ospiterà due repliche del SICK! SHOW, con freestyle, BMX, Bike Trial e acrobazie affidate ad atleti professionisti. Bambini e ragazzi potranno inoltre cimentarsi nel BMX Freestyle durante due workshop, con biciclette e caschi messi a disposizione.

Gravel, inclusione e accessibilità

Tornano anche gli appuntamenti organizzati dall’ASD Team Zerobike: la “Ciclostorica d’Oro”, la “Laroste Gravel Race”, le cicloturistiche non competitive La Roste Ride 150 e 75 e La Roste Family.

Tra le proposte c’è anche “Riding in the Dark”, esperienza sensoriale pensata per vivere la bicicletta in modo diverso. I servizi di noleggio comprendono inoltre biciclette accessibili, a conferma dell’attenzione della manifestazione ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità.

Per tutto il fine settimana il Bike Expo Village riunirà al Parco San Giovanni Bosco consorzi turistici, rivenditori di biciclette e accessori, un punto informazioni, test bike e noleggio gratuito di biciclette. Nell’area Bike & Bite Street Food sarà invece possibile fermarsi a mangiare tra un’attività e l’altra.

Sandy Wheels – Lignano Cycling Experience è organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA in collaborazione con il Consorzio Lignano Holiday, con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

“Una destinazione outdoor durante tutto l’anno”

“Con Sandy Wheels 2026 facciamo un importante passo in avanti nel nostro percorso di valorizzazione del cicloturismo e della mobilità slow a Lignano Sabbiadoro. Quest’anno abbiamo voluto offrire ai visitatori un’esperienza ancora più dinamica e partecipativa: non solo momenti di ascolto, ma corsi estremamente pratici per imparare a vivere la bicicletta a 360 gradi, grandi spettacoli di impatto e una fruizione del territorio sempre più interattiva. Sandy Wheels dimostra come Lignano non sia solo mare, ma una destinazione outdoor attiva, accessibile e accogliente durante tutto l’anno“, spiega Roberto Falcone di Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.

“Come Consorzio crediamo fortemente nel cicloturismo, al punto da aver lanciato e promosso l’iniziativa fin dai suoi primi esordi. Per gli ospiti che scelgono Lignano la bicicletta rappresenta un valore sempre più centrale, in particolare nei mesi spalla in cui registriamo una presenza costante di turisti che arrivano in sella o con la bici al seguito. Oltre a essere una straordinaria leva per allungare la stagione, il cicloturismo è diventato una vera e propria motivazione di viaggio. Il nostro obiettivo come operatori è sia valorizzare ciò che la località già offre su questo fronte, sia continuare a potenziare le strutture e i servizi dedicati a chi ama esplorare il territorio su due ruote”, sottolinea Martin Manera, presidente del Consorzio Lignano Holiday.