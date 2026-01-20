“Ai confini del mondo”: Matteo Della Bordella porta il grande alpinismo a Tolmezzo

L’alpinista Matteo Della Bordella apre la rassegna In corda doppia.

Riparte con una serata di grande alpinismo e immagini spettacolari la rassegna In corda doppia, il ciclo di incontri culturali promosso da Vicino/lontano mont e Leggimontagna, dedicato alle terre alte e alla montagna friulana. Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 gennaio alle 20.30 al Nuovo Cinema David di Tolmezzo, con ingresso gratuito su prenotazione.

Protagonista della serata sarà Matteo Della Bordella, tra i più noti alpinisti e arrampicatori italiani, vincitore nel 2025 del Premio Grignetta d’Oro come miglior alpinista italiano per l’attività svolta nel biennio precedente.

Un alpinismo “ad armi pari”

Nato a Varese nel 1984, Della Bordella racconterà al pubblico i momenti più significativi della sua carriera, dalle vie aperte e ripetute sulle montagne italiane alle grandi spedizioni all’estero, in Patagonia (Cerro Torre, Fitz Roy, Cerro Piergiorgio), Messico, Pakistan, India e Groenlandia.

Un percorso coerente con la sua idea di alpinismo essenziale: “Preferisco le montagne e le pareti verticali di roccia più sperdute al mondo, su difficoltà elevate, dove la sfida è sia raggiungerle sia riuscire a salirle“, ha più volte raccontato. Un approccio che rifiuta scorciatoie e artifici, fondato sul confronto diretto e leale con la montagna.

Parole, immagini e il film Odyssea Borealis

La serata, intitolata “Ai confini del mondo”, sarà un viaggio tra parole e immagini mozzafiato e si concluderà con la proiezione del docufilm Odyssea Borealis (regia di Alessandro Beltrame, 2024), dedicato alla spedizione in Groenlandia.

Il film racconta l’impresa compiuta da Matteo Della Bordella insieme ad Alex Gammeter, Silvan Schüpbach e Symon Welfringer: 32 giorni, 300 chilometri in kayak nell’oceano Artico per raggiungere e salire l’inviolata parete nord-ovest del Drøneren, dove il gruppo ha aperto la nuova via Odyssea Borealis (1200 metri, 35 tiri, difficoltà fino al 7b).

Verso i 40 anni di Arrampicarnia

L’incontro, presentato dalla giornalista Francesca Spangaro, apre anche il ciclo di appuntamenti che accompagnerà le celebrazioni per i 40 anni di Arrampicarnia, storico meeting internazionale non competitivo di arrampicata, in programma dal 9 all’11 ottobre 2026 al Passo di Monte Croce, a Paluzza.