Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 maggio

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata di maltempo. Per giovedì 14 maggio è stata emessa anche un’allerta meteo, alla luce del peggioramento previsto su gran parte del territorio regionale, con piogge abbondanti e temporali che potranno risultare anche forti.



Secondo le previsioni, il cielo sarà da nuvoloso a coperto fin dalle prime ore della giornata. Nel corso di giovedì saranno probabili rovesci e temporali, più frequenti dal pomeriggio, quando l’instabilità tenderà ad aumentare.

Temporali forti tra pomeriggio e sera

La fase più intensa del maltempo è attesa tra il pomeriggio e la sera, quando i temporali potranno assumere carattere forte. Le zone dove il rischio sarà maggiore sono la fascia lagunare, l’Isontino e la pianura udinese.



Sono previste piogge in genere abbondanti, con fenomeni localmente intensi soprattutto su Alpi, Prealpi Giulie e relativa pedemontana. La quota neve si attesterà attorno ai 1.500 metri, ma tenderà a calare nel corso della serata.



Sulla costa soffierà vento da sud, da moderato a sostenuto, con condizioni quindi perturbate anche lungo il litorale. Le temperature resteranno contenute: in pianura le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, con massime tra 16 e 19 gradi; sulla costa valori minimi tra 9 e 12 gradi e massime tra 15 e 18 gradi.