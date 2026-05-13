Doppio appuntamento questa settimana in Friuli Venezia Giulia con le selezioni di Miss Italia, tra motori, spettacolo, profumi e tradizione. Le concorrenti sfileranno prima a Lignano Sabbiadoro, in occasione della quarantesima edizione del Biker Fest International, e poi a Santa Maria La Longa, nell’ambito dell’evento Rose, Profumi e Sapori.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 14 maggio alle 19.30 sul Main Stage dell’Area Luna Park di Lignano Sabbiadoro, dove per la prima volta il Biker Fest International ospiterà una selezione del concorso. Le partecipanti si contenderanno il titolo di Miss Biker Fest International, in un contesto particolarmente suggestivo, tra il rombo delle moto e l’atmosfera di uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle due ruote.

Il Biker Fest International, organizzato da Terre di Moto srl, festeggia quest’anno la sua quarantesima edizione e negli anni ha richiamato centinaia di migliaia di appassionati e curiosi, diventando uno dei motoraduni più importanti d’Europa.

La selezione a Santa Maria La Longa

Il secondo appuntamento con Miss Italia si terrà sabato 16 maggio alle 18.30 a Santa Maria La Longa, in Piazza Julia, dove sarà eletta Miss Rose Profumi e Sapori. La selezione si svolgerà nell’ambito dell’omonima manifestazione organizzata dalla Pro Tissano e dal Comune di Santa Maria La Longa.

La località friulana è nota anche per il legame con Giuseppe Ungaretti, che proprio a Santa Maria La Longa, il 26 gennaio 1917, scrisse la celebre poesia “Mattina”.

Le ospiti delle due serate

A impreziosire i due appuntamenti ci saranno alcune protagoniste del concorso. Alla selezione di Miss Biker Fest International saranno presenti Michela Bertossi, attuale Miss Friuli Venezia Giulia, e Maristella Nardin, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2025.

A Miss Rose Profumi e Sapori, invece, parteciperà come ospite Francesca Dri, di Santa Maria La Longa, che all’ultima finale di Miss Italia ha conquistato due titoli nazionali: Miss Eleganza 2025 e Miss Creatività. Gli spettacoli saranno coordinati dallo staff dell’agenzia modashow. di Paola Rizzotti, esclusivista di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, e saranno presentati da Michele Cupitò.

Le vincitrici verso la finale regionale

Le vincitrici delle selezioni accederanno alle successive fasi del concorso e parteciperanno all’assegnazione dei titoli regionali, fino alla finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma alla fine di agosto al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.