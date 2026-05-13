Incidente sulla provinciale a Prata di Pordenone: tre donne ferite

L’incidente questo pomeriggio a Prata di Pordenone.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, lungo la Strada Provinciale 35, nel territorio comunale di Prata di Pordenone. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario.



L’allarme è scattato intorno alle 14.45. Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, che ha trovato una situazione particolarmente complessa: le due occupanti di una delle auto coinvolte erano infatti rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

Le due donne liberate dai Vigili del fuoco

Per estrarre le ferite, i soccorritori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore idraulici, tagliando le portiere del veicolo. Le operazioni sono state svolte in collaborazione con il personale sanitario, che ha prestato le prime cure alle due donne prima del trasferimento in ospedale.

Anche la donna che si trovava alla guida del secondo veicolo coinvolto nello scontro è stata ospedalizzata. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni delle tre ferite.

Una volta concluse le operazioni di soccorso alle persone, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’intera area del sinistro, per evitare ulteriori situazioni di pericolo lungo la strada. Sul posto, per gli accertamenti e la gestione della viabilità, è intervenuta anche la Polizia Locale, che si occuperà di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.