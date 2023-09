Festa della mela a Tolmezzo.

E’ uno degli eventi più attesi a Tolmezzo e non solo: arriva, infatti, la 27esima edizione della Festa della Mela, organizzata dalla Nuova Pro Loco. Cuore pulsante della manifestazione, l’ampio tendone allestito in piazza XX Settembre, noto come Pomis Arena, in onore della mela Julia della S.S. Agricola Pomis, l’unico produttore ad aver ricevuto il prestigioso marchio Aqua.

Durante i giorni di sabato e domenica, all’interno della Pomis Arena, si susseguiranno presentazioni, sessioni di degustazione e spettacoli culinari, con l’obiettivo di far scoprire il valore intrinseco di questo frutto straordinario e le molteplici modalità di preparazione per apprezzarne tutte le sue sottili sfumature di sapore.

Il programma della Festa della Mela a Tolmezzo.

Sabato 16 settembre

ore 10:00 Sfilata della Banda di Venzone con le majoretters, innaugurazione evento con la madrina Mara Navarria, plurimedagliata olimpiadi, mondiali ed europei di spada

ore 15:00 In piazza Domenico da Tolmezzo spettacolo di ballo e danza a cura di Funnycenter Academy

ore 16:30 Visite guidate alla mostra “Mosaico” presso Palazzo Frisacco.

ore 19:00 Inaugurazione murales A.N.D.O.S. Comitato di Tolmezzo in Borgo Stazione che richiama l’attenzione sulla salute del seno, realizzato da Obi e Laura Candotti

ore 20:30 Sfilata di moda con la partecipazione Sara Adami, Miss Mondo FVG 2023, a cura di Patrizia e Cristian con accompagnamento musicale della Big Band.

Domenica 17 settembre

ore 8:30 7^ edizione della Camminata del Dono organizzata da ADO Tolmezzo in collaborazione con AFDS e ADMO, iscrizioni entro il 15 settembre al 3398028033 oppure 3409438733

ore 10:00 Presso Palazzo Frisacco “Arte Musiva”, dimostrazioni pratiche di realizzazione di mosaico a cura della maestra mosaicista Noemi Roma

ore 15:00 In piazza Domenico da Tolmezzo spettacolo di ballo e danza a cura di New Life Academy

ore 16:00 Darint, musica irlandese Alvise Nodale e Veronica Urban

ore 18:00 Presso Teatro Candoni serata di beneficenza “Nel mezzo di un sorriso“, evento a favore di “gufi della luna” dove interverrà il dott. Agostinis, esibizione della maestra violinista Marika Masuda, esibizione del Centro Danza Tito Livio con un estratto dello spettacolo “Alice in Wonderdance”

Programma POMIS ARENA, in Piazza XX Settembre

venerdì 15 settembre

Cena POMIS Arena in Piazza XX Settembre con prodoitti certificati IO SONO FVG e serata di musica accompagnata da cocktail friulani a cura dell’Associazione Musicale della Carnia

sabato 16 settembre

ore 12:00 show cooking

ore 13:00 laboratorio pasticceria di mele

ore 15:30 laboratorio per bambini a cura dell arlecchine con lo spazio dedicato a Maman

ore 16:30 Aperitivo con l’amaro adunata e mela

ore 17:30 Test di analisi sensoriale dei prodotti trasformati dall’azienda POMIS a cura di Peter Larcher

ore 19:00 presentazione dello zâl cocktail prodotto con mela e Olivello spinoso

domenica 17 settembre

ore 11:00 laboratorio pasticceria con mele

ore 15:30 Presentazione libro “Il tempo della mela. Ricette e profumi in Friuli Venezia Giulia” di ricette antiche e nuove a base di mela che aiutano a “pensare il cibo” ed indagare le vocazioni produttive ed identitarie del territorio

ore 17:00 laboratorio pasticceria con mele

ore 18:00 serata cocktail a base di spremuta di mele e non solo

Durante i 2 giorni di festa nella Pomis Arena si potranno degustare prodotti enogastronomici con pietanze a base di mela e non, comodamente servite al tavolo o da passeggio. Ogni giorno, dalle 10:00 alle 19:00 in piazza XX Settembre si potranno acquistare mele del FVG AQUA, mele bio, gustose spremute integrali di frutta, estratti, aceto di mele, aceto di mele balsamico, mele disidratate e tanto altro.

La festa sarà resa anche quest’anno speciale dalle occasioni di intrattenimento pensate in particolare per i più piccoli. Nuova Location per i gonfiabili in via Raimondo della Torre (dietro al duomo) e baby parking e giochi per bambini in Galleria della Cooperativa. Confermata la location per i kart che anche quest’anno si trovano nei pressi della stazione delle corriere nel piazzale dell’Emigrante carnico. Durante la manifestazione si svolgeranno altre attività di intrattenimento in Piazza Domenico da Tolmezzo con scherma e danza, pattinaggio, freccette, softair e scherma e danza.