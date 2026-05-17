Torre Picotta, via ai lavori nel bosco: sentieri chiusi e interventi per salvare l’area verde

Nei prossimi giorni prenderà il via un’importante operazione di riqualificazione forestale nelle aree boschive sottostanti Torre Picotta, a Tolmezzo. L’intervento nasce con obiettivi fitosanitari, ambientali e di prevenzione incendi e punta a salvaguardare un’area di particolare valore naturalistico e turistico, molto frequentata per le sue caratteristiche ricreative e paesaggistiche.

Il progetto, sviluppato attraverso una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, è stato pensato per contrastare fenomeni che negli ultimi anni stanno mettendo sotto pressione l’equilibrio del bosco.

Il bostrico e gli alberi a rischio

Tra le principali criticità c’è la presenza del bostrico, insetto che attacca soprattutto gli abeti rossi e che, nei casi più gravi, può portare alla morte delle piante e compromettere intere porzioni di bosco. Le operazioni interesseranno principalmente il taglio delle essenze già colpite, con l’obiettivo di evitare una diffusione ulteriore del fenomeno verso altre aree del Colle Picotta.

La ditta incaricata dal Comune di Tolmezzo interverrà inoltre su piante in condizioni compromesse: alberi già caduti, esemplari gravemente danneggiati o interessati da patologie fungine e batteriche. La scelta di effettuare un intervento unico e articolato deriva anche dalla complessità delle operazioni necessarie in una zona come questa, dove l’asportazione della vegetazione richiede sistemi tecnici specifici, come gru a cavo e mezzi forestali dedicati.

Sicurezza, incendi e futuro del bosco

L’intervento punta anche a prevenire possibili schianti futuri che potrebbero coinvolgere sentieri, proprietà private vicine e l’alveo del rio Picotta, con possibili conseguenze anche per le aree situate a valle. Un’altra finalità riguarda la riduzione del rischio incendi in un’area prossima alle zone urbanizzate, completando di fatto opere già avviate in altre parti del Colle Picotta. Nel lungo periodo l’obiettivo sarà favorire il ringiovanimento del bosco, incentivando la crescita di essenze di latifoglie tipiche del territorio.

Lavori sui sentieri e contenimento delle specie invasive

L’operazione comprenderà anche attività di manutenzione e valorizzazione dei percorsi escursionistici, con lavori di sfalcio e interventi dedicati alla fruibilità della rete sentieristica. Particolare attenzione sarà rivolta al contenimento dell’ailanto, specie invasiva che rappresenta una minaccia per le formazioni boschive autoctone. Le modalità operative sono state definite attraverso un confronto tra il Comune di Tolmezzo, i tecnici del Consorzio Boschi Carnici, l’Ispettorato Forestale di Tolmezzo e la Stazione forestale competente.

Le limitazioni fino a metà giugno

Durante l’esecuzione dei lavori, previsti indicativamente fino a metà giugno compatibilmente con le condizioni meteorologiche, alcune aree saranno temporaneamente interdette al pubblico. L’ordinanza comunale prevede in particolare la chiusura di Prà Castello dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 8 alle 18. Sul posto verrà installata una segnaletica dedicata con tutte le indicazioni relative ai divieti temporanei.