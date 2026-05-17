Nuovi cantieri notturni sulla A4: orari e deviazioni previste

Prosegue senza sosta il piano di manutenzione ordinaria programmato lungo la rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. Nei prossimi giorni una nuova serie di interventi costringerà i conducenti a modificare i propri percorsi a causa della temporanea inaccessibilità di alcuni svincoli e di variazioni al normale flusso della circolazione.

I cantieri, pianificati principalmente in orario notturno per ridurre al minimo l’impatto sul traffico pendolare, riguarderanno l’adeguamento della segnaletica e il risanamento dell’asfalto in diversi punti strategici della Venezia-Trieste.

Chiusura dello svincolo di San Donà e percorsi alternativi

Il provvedimento più impattante per la circolazione scatterà nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio. Nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le 06:00 del mattino successivo, verranno completamente chiuse al traffico le rampe in uscita dello svincolo di San Donà di Piave, per chi viaggia in entrambe le direzioni di marcia.

La sospensione del transito si rende necessaria per consentire agli operai l’adeguamento della segnaletica orizzontale e l’aggiornamento della cartellonistica stradale in avvicinamento alle barriere di esazione del pedaggio. Durante queste ore, i viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a San Donà dovranno obbligatoriamente utilizzare l’uscita della stazione di Meolo-Roncade, mentre chi proviene dalla direzione opposta, ovvero da Trieste, potrà optare per i caselli alternativi di San Stino di Livenza o di Cessalto.

Lavori alla pavimentazione e restringimenti tra Meolo e la A57

La concessionaria autostradale ha inoltre pianificato una seconda tranche di interventi dedicati al risanamento della pavimentazione stradale. Per due notti consecutive, specificamente tra le 20:00 di domenica 17 e le 06:00 di lunedì 18, e nuovamente tra le 20:00 di lunedì 18 e le 06:00 di martedì 19, l’autostrada A4 subirà modifiche nel tratto compreso tra lo svincolo di Meolo e l’allacciamento con la A57 in direzione Venezia.

In questo caso non è prevista la chiusura della tratta, ma i tecnici attiveranno un restringimento della carreggiata, deviando tutto il flusso automobilistico su un’unica corsia di scorrimento. La concessionaria invita gli utenti alla massima attenzione alla guida, raccomandando il rispetto rigoroso dei limiti di velocità temporanei e il mantenimento delle distanze di sicurezza dai veicoli che precedono.

Sprint finale per lo spartitraffico tra Lisert e Redipuglia

Nonostante le condizioni meteo avverse che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, non subisce battute d’arresto il cantiere per il rifacimento delle barriere spartitraffico centrali nel tratto compreso tra il Lisert e Redipuglia. I lavori sono ormai entrati nella loro fase conclusiva e, nel corso della settimana, le attività si concentreranno sul rifacimento della segnaletica orizzontale, in particolare lungo la direttrice verso Trieste.

Anche per questa specifica operazione non si renderà necessaria la chiusura dell’arteria stradale, ma la carreggiata subirà una parzializzazione spaziale. Anche in questa circostanza, Autostrade Alto Adriatico rinnova l’appello alla prudenza e alla responsabilità a tutti coloro che si metteranno in viaggio lungo la tratta interessata.