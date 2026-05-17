UniUd in gara: 78 studenti-atleti pronti a sfidare l’Italia ai Campionati universitari

Sono 78 gli studenti-atleti dell’Ateneo friulano e del Centro universitario sportivo (Cus) che gareggeranno ai Campionati nazionali universitari in programma dal 22 al 31 maggio in Piemonte. Prima della partenza hanno incontrato il rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, il delegato dell’ateneo allo sport, Enrico Rejc, e il presidente del Cus, Gian Luca Bianchi.

Gli studenti, accompagnati dai rispettivi staff tecnici e dai dirigenti del Cus, gareggeranno in otto ambiti sportivi, individuali e di squadra: atletica leggera – sprint, mezzofondo, salti, lanci –, pallavolo femminile e maschile, rugby a sette, calcio a cinque, tennis, judo, lotta, triathlon.

La bandiera dell’UniUd a ogni team.

Montanari si è complimentato per la folta rappresentativa dell’Ateneo e del Cus ai campionati e ha augurato agli studenti-atleti, visto il loro alto livello, di raggiungere i migliori risultati. A ogni team è stata consegnata una bandiera dell’Università di Udine, inoltre, a tutti gli studenti-atleti è stata donata, grazie a Promoturismo Fvg, una t.shirt dedicata alla manifestazione con impresso lo slogan “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

All’incontro, per il Cus, erano presenti anche i delegati dell’ateneo nel Consiglio del Centro, Salvatore Amaduzzi e Cristina Disint, il responsabile tecnico, Enrico Tion e la responsabile amministrativa, Raffaella Monaco.