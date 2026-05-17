Civiform guarda alle sue radici: nasce il progetto per riunire ex studenti e docenti

Rafforzare legami costruiti nel tempo e trasformare un patrimonio di esperienze in una nuova comunità attiva. È da questa idea che prende forma il nuovo progetto promosso da Civiform, che ha avviato il percorso per la costituzione di un’associazione dedicata agli ex docenti e agli ex allievi che negli anni hanno fatto parte della realtà formativa.

L’iniziativa nasce dopo un incontro promosso dalla Presidenza e dalla Direzione generale insieme ad alcuni ex dipendenti, durante il quale è emersa la volontà condivisa di creare uno spazio capace di mantenere vivi rapporti, ricordi e relazioni sviluppati nel corso dei decenni. La storia della struttura affonda le proprie radici nel Centro Addestramento Professionale (C.A.P.), diventato successivamente Centro di Formazione Professionale (CFP) e oggi evoluto nell’attuale realtà Civiform.

Non solo una scuola, ma una comunità

L’obiettivo del progetto non è limitarsi a creare un semplice elenco di contatti o una rete di ex studenti. L’idea è quella di costruire uno spazio partecipato, aperto a chi nel tempo ha condiviso percorsi di formazione, esperienze professionali e momenti di crescita personale.

L’associazione punta infatti a diventare un luogo di incontro e confronto, capace di valorizzare storie, competenze e testimonianze, rafforzando ulteriormente il rapporto tra l’istituto e il territorio attraverso le persone che ne hanno scritto la storia.

Appello agli ex allievi e agli ex docenti

Per avviare concretamente il progetto, Civiform ha rivolto un invito a tutti gli ex studenti e agli ex docenti interessati a prendere parte al percorso costitutivo dell’associazione. L’intenzione è raccogliere adesioni, idee e proposte che possano contribuire a definire identità e attività future del nuovo gruppo. Chi desidera manifestare il proprio interesse può compilare il modulo online dedicato: https://forms.gle/tTUZXhoJ27JTfr5v6.

In autunno il primo appuntamento

Nel frattempo è già in fase di organizzazione un primo momento di incontro previsto per il prossimo autunno. L’evento sarà pensato come un’occasione per ritrovarsi, riconoscersi e avviare insieme questo nuovo percorso. Ulteriori dettagli sulle modalità di adesione e sull’organizzazione dell’iniziativa saranno comunicati nei prossimi mesi. Per informazioni, Civiform resta a disposizione attraverso i propri canali ufficiali.