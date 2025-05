Al via le iscrizioni ai centri estivi nella conca tolmezzina: le novità

E’ tempo di iscrizioni ai centri estivi.

Tra giugno e luglio prenderanno il via le attività dei centri estivi organizzati dai comuni di Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Amaro e Verzegnis: le date di svolgimento differiscono da un centro estivo all’altro, ma il termine per le iscrizioni è stato fissato per tutti alle 14.00 di venerdì 30 maggio 2025.

I centri estivi costituiscono un supporto ludico-educativo e ricreativo per i minori di un’età compresa tra i 3 e i 10 anni che, nell’anno scolastico 2024/25, hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

I turni di frequenza saranno settimanali, dal lunedì al venerdì: ogni famiglia potrà scegliere le settimane che preferisce durante il periodo di apertura. Nel caso di Amaro e Cavazzo Carnico, inoltre, i periodi di svolgimento sono stati pensati in modo da favorire l’eventuale frequenza in continuità di entrambe le strutture e, anche quest’anno, ci sarà la possibilità di usufruire del trasporto verso la sede dell’attività.

Accanto ai centri estivi “tradizionali”, a Cavazzo Carnico (novità di quest’anno) e a Tolmezzo (conferma della novità introdotta lo scorso anno) verrà organizzato anche l’English Summer Camp, il centro estivo in lingua inglese rivolto ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria nell’anno scolastico 2024/2025 e ai ragazzi che hanno frequentato le prime due classi della scuola secondaria di primo grado (medie) nello stesso anno scolastico. Si tratta di un’esperienza full-immersion nella lingua e cultura inglese attraverso giochi, arte, canzoni e balli, con servizio mensa incluso.

La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica seguendo la procedura accessibile dai siti internet www.comune.tolmezzo.ud.it, www.comune.amaro.ud.it, www.comune.cavazzocarnico.ud.it, www.comune.verzegnis.ud.it dove sono disponibili anche tutti i dettagli e le informazioni relative a costi ed eventuali riduzioni, fasce orarie, sedi di svolgimento ecc. Per ulteriori informazioni: Ufficio Assistenza del Comune 0433 487967 oppure 0433 487977 – assistenza@comune.tolmezzo.ud.it .