Udine rafforza i legami con l’Oriente: missione di Comune e Istituto Uccellis in Cina

Collaborazione tra Comune di Udine e Istituto Uccellis.

L’assessore alla Cultura, Istruzione e Rapporti con l’Università del Comune di Udine, Federico Pirone, e la professoressa Anna Maria Zilli, direttrice dell’Educandato Uccellis, hanno partecipato a una missione istituzionale in Cina, su invito dell’Istituto Confucio di Venezia. La visita, che ha coinvolto dirigenti scolastici e amministratori del Nordest, ha toccato le città di Shanghai e Hangzhou ed è stata finalizzata all’avvio di nuove collaborazioni tra realtà italiane e cinesi.

Lo scopo della missione.

Il programma, della durata di una settimana, ha previsto una serie di incontri con importanti interlocutori del panorama accademico e formativo, economico e istituzionale della provincia cinese dello Zhejiang. Tra le tappe principali si segnalano i colloqui con la Zhejiang A&F University, il meeting al Centro di servizi per gli scambi internazionali di Hangzhou e la visita al Parco archeologico nazionale della città antica di Anji.

L’Uccellis e la Cina.

La missione ha rappresentato un’occasione per promuovere e valorizzare l’esperienza della Classe Confucio dell’Istituto Uccellis di Udine, attiva dal 2013. L’offerta formativa include corsi di lingua e cultura cinese rivolti non solo agli studenti interni, ma anche a studenti e docenti di altri istituti, nonché a lavoratori e professionisti interessati a rafforzare le proprie competenze in ambito sino-italiano.

“Abbiamo avuto modo di assaggiare la diversa complessità di un Paese in cui convivono ipermodernità e una solida tradizione – ha dichiarato l’assessore Federico Pirone –. Siamo stati nella cosiddetta Silicon Valley cinese, dove abbiamo svolto incontri culturali ed economici. Grazie al lavoro dell’Istituto Uccellis, siamo entrati in contatto con realtà formative interessate a costruire progettualità comuni. Ora, in Friuli, verificheremo le possibilità di dare continuità a questo primo, importante approccio.”

Soddisfazione anche da parte della dirigente Anna Maria Zilli, che ha sottolineato come “l’offerta formativa unica dell’Uccellis, con il liceo scientifico internazionale a indirizzo cinese, rappresenti un percorso di eccellenza. Gli incontri istituzionali ci hanno permesso di presentare le potenzialità didattiche ed educative della nostra realtà e di porre le basi per intensificare rapporti già proficui con gli istituti cinesi. La calorosa accoglienza e l’interesse dimostrato ci confermano che siamo sulla strada giusta per costruire nuove e solide collaborazioni.”

La missione in Cina si inserisce in un percorso più ampio di apertura internazionale delle istituzioni del territorio, volto a promuovere l’interscambio, la conoscenza reciproca e la crescita di competenze globali, a partire dai giovani.