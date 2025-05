L’economia friulana festeggia il traguardo di Apu Udine: Medaglia Linussio a Pedone

La Camera di Commercio ha festeggiato la promozione di Apu Udine.

“Una grande storia di sport che si unisce a un grande esempio di imprenditorialità: quella di Alessandro Pedone con l’Apu è un’avventura bellissima, che celebriamo e festeggiamo oggi nella casa delle imprese, la Camera di Commercio Pordenone-Udine, a testimonianza di quanto sport ed economia vadano di pari passo. I successi dello sport sono un trampolino prezioso per la crescita dell’economia, la conoscenza e lo sviluppo di tutto il territorio”.

Il presidente camerale Giovanni Da Pozzo ha ospitato oggi in Sala Valduga i festeggiamenti per la meritatissima promozione in serie A dell’Apu Udine. Al suo fianco sul palco, il presidente della società sportiva, Alessandro Pedone, ma anche il sindaco di Udine Alberto De Toni, nonché il presidente Fip Fvg Alberto Camillotti.

In sala, oltre a una rappresentanza della squadra, dei dirigenti e degli sponsor, anche tanti protagonisti storici del basket friulano (Flavio Pressacco per tutti) e rappresentanti e direttori delle categorie economiche friulane, oltre a componenti di giunta e consiglio camerale. Il presidente Da Pozzo ha insignito Pedone della Medaglia d’oro di Jacopo Linussio, il riconoscimento speciale con cui la Camera di Commercio Pn-Ud premia imprenditori e personalità che si distinguono dentro e fuori i confini regionali. Da Pedone e dal capitano Mirza Alibegovic, Da Pozzo ha ricevuto la canotta ufficiale della squadra, con il suo cognome stampato e gli autografi del team.