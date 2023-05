Il Bacio delle Croci a Zuglio.

Si rinnova anche quest’anno a Zuglio il “Bacio delle Croci”, uno tra i più suggestivi e antichi rituali della Regione legato alla storia della città romana più settentrionale d’Italia, culla del Cristianesimo in Carnia e nell’ Alto Friuli.

Domenica 21 maggio, in occasione della Festività dell’ Ascensione, i fedeli raggiungeranno il colle di San Pietro percorrendo i sentieri che si snodano lungo i boschi, portando in processione le croci astili custodite nelle chiese delle vallate un tempo soggette alla Diocesi di Iulium Carnicum, fondata per volontà del vescovo Cromazio di Aquileia tra il IV e il V secolo dopo Cristo.

Il programma.

La giornata inizierà alle 10 e 30 con il raduno delle croci astili presso la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, sottostante la Pieve e le rogazioni verso il soprastante “Plan da Vincule-Prato dei Vincoli”, ove alle 11 si terrà il rituale cristiano. Disposte in cerchio, le croci, rispondendo alla chiamata del Parroco, vengono chiamate a sfiorare in un bacio simbolico di fratellanza e devozione la croce argentea della Pieve Madre di San Pietro. Seguirà la processione dei fedeli verso la Pieve, ove alle 11.30 si svolgerà la Santa Messa presieduta dal Prevosto, Monsignor Giordano Cracina e dai Canonici di San Pietro.

Alle 15 alla Pieve i cantori della Carnia saranno presenti per cantare i vesperi in latino. Nelle immediate vicinanze, si potrà visitare il complesso culturale-spirituale della “Polse di Côugnes” che ospita anche un ampio ed interessante orto botanico disposto su più terrazzi.

Come arrivare.

Si consiglia di arrivare a Zuglio nella prima mattinata per raggiungere in tempo utile la Pieve. La strada che collega il capoluogo di Zuglio con la Pieve di San Pietro e la frazione di Fielis sarà chiusa al traffico. Sarà possibile raggiungere il colle di San Pietro e Fielis a piedi o con i bus navetta che saranno disponibili dalle ore 8.30 (sosta dalle 12.30 alle 14.00). A San Pietro e Fielis si potranno degustare i famosi “Cjarsons” ed altri piatti tipici della tradizione carnica.