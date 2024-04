Casarsa si prepara alla 76esima Sagra del Vino: ecco programma e novità

La 76esima Sagra del Vino a Casarsa.

Casarsa della Delizia apre le porte alla 76esima edizione della Sagra del Vino, con un calendario ancora più esteso dal 24 aprile al 6 maggio. Saranno ben 13 i giorni di festa, comprensivi di due fine settimana e i ponti del 25 aprile e 1 maggio. In programma oltre 120 appuntamenti tra i quali enoteca, degustazioni, chioschi, Luna Park, musica, teatro di strada, sport, mercatini, eventi bimbi, cultura, Land art, mostre, la Selezione spumanti Filari di Bolle e la Marcia del Vino.

Il tutto puntando sulla sostenibilità ambientale (marchio Ecofesta) e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari delle filiere locali (marchio nazionale Sagra di Qualità dell’UNPLI). Inoltre confermati i 7 chioschi enogastronomici con i quali le associazioni locali autofinanziano le proprie attività.

Le novità.

Questa edizione sarà ancora di più un’occasione di incontro e riflessione sul tema del vino e del bere bene, con una serie di degustazioni, convegni, presentazioni di libri sulla storia enologica del territorio regionale e non solo. Un vero e proprio Focus sul Vino imperdibile per i wine lover come anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino. E inoltre i primi eventi per il centenario della locale squadra di calcio SAS Casarsa e la gara nazionale di Biathlon agility Dog. Ci sarà il ritorno della Pesca di beneficenza della Parrocchia di Casarsa.

Circa un mese fa un incendio ha danneggiato uno degli storici chioschi della Sagra del Vino, quello delle Vecchie Glorie. L’associazione non si è persa d’animo e sarà regolarmente parte della manifestazione avendo trovato una sede alternativa in tempo record. Un segnale di impegno e passione da parte dei suoi volontari.

Il programma.

Evento inaugurale, con le autorità e le cantine premiate alla decima edizione della Selezione Spumanti Filari di Bolle, mercoledì 24 aprile alle 17 nella Sala Consiliare a Palazzo Burovich de Zmajevich, via Risorgimento 2.

Da non perdere alcuni appuntamenti tutti dedicati al vino, ai suoi aspetti gastronomici e all’approfondimento di tematiche collegate, tra cui il Convegno regionale Città del Vino (28 aprile), In Vino Veritas, il vino nel Friuli romano (sempre il 28 aprile), Tazzelenghe il vino dei Longobardi (2 maggio). E ancora, spettacoli dedicati al vino e degustazioni speciali dedicate ai vitigni da riscoprire.

I chioschi sono gestiti dalle associazioni locali: Amateca Amatori isola centrale via XXIV maggio, Polisportiva Basket via XXIV maggio; Vecchie Glorie via Valvasone; D-Segno Centro ricreativo parrocchiale; SAS Casarsa Centro ricreativo parrocchiale; Libertas Casarsa via XXIV maggio: La Rossa Pezzata piazza Cavour. Più le serate speciali della Corale Casarsese all’Osteria Friûl.

Tra le varie animazioni, c’è l’ampia offerta di attrazioni del Luna Park, tratto distintivo della Sagra di Casarsa della Delizia. I gestori offriranno la tradizione giornata di Ragazzinfesta il 29 aprile. E inoltre bar, ristoranti e attività commerciali del centro daranno vita a numerose proposte durante i festeggiamenti tra musica, spettacoli, esibizioni e degustazioni.

Filari di Bolle.

Quest’anno è la decima edizione di Filari di Bolle, la Selezione che – all’interno della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia – premia i migliori Spumanti del Friuli Venezia Giulia. Giuria più ampia rispetto alle altre edizioni, dal respiro interregionale con anche giurati qualificati da Veneto e Trentino Alto Adige al fianco di sommelier ed enologi regionali: insieme hanno degustato oltre 60 vini in concorso per infine decretare i vincitori delle 4 categorie Premio Metodo Charmat Prosecco Doc, Premio Metodo Charmat Ribolla Gialla, Premio Metodo Charmat e Premio Metodo Classico. Insieme a loro in qualità di osservatori anche giornalisti, divulgatori e wine lover del mondo del vino che inoltre hanno dato il loro contributo per l’elezione della migliore etichetta/packaging.

100 anni SAS Casarsa.

Quest’anno la Società Artistico Sportiva – per tutti S.A.S. Casarsa compie 100 anni. Dai primi giovani che fondarono il club giocando a pallone in piazza subito dopo la Prima Guerra Mondiale, passando per il nome che unisce arte e sport, coniato da Pier Paolo Pasolini, fino al presente, in cui la squadra gialloverde è riconosciuta come una delle compagini calcistiche più importanti del Friuli Venezia Giulia: una serie ininterrotta di grandi eventi e vittorie, sia in campo che fuori.

Le celebrazioni per questo straordinario cammino dal 1924 al 2024, inizieranno alla Sagra del Vino giovedì 25 aprile con l’inaugurazione alle ore 11 della mostra fotografica dedicata alla storia della SAS presso il Centro Comunitario parrocchiale e che si svilupperà anche al Centro Studi Pasolini con una sezione che celebrerà il poeta calciatore. Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà attivo anche il chiosco della S.A.S sempre nell’area del Centro Comunitario.

Inoltre, l’11 maggio gli ex tesserati che hanno militato nelle fila del Casarsa e che si sono distinti, parteciperanno a un momento conviviale che terminerà con l’estrazione dei premi della lotteria del centenario. Importante anche l’appuntamento dedicato a “Disagio giovanile e social media: il ruolo dello sport nello sviluppo del benessere“: una conferenza con esperti proposto dalla S.A.S. martedì 30 aprile alle 20:30 in Sala Consiliare. Da non perdere il racconto sulla “Storia e invenzione del pallone moderno“, venerdì 3 maggio alle 18:00 al Centro Comunitario. Altri eventi importanti verranno poi proposti nei mesi successivi e culmineranno con la serata celebrativa finale ad ottobre al Teatro Pasolini.

Biathlon Agility Dog.

Straordinarie acrobazie dei nostri amici a 4 zampe, da ammirare e applaudire: Sagra del Vino ancora più pet friendly grazie alla gara biathlon di Agility Dog giovedì 25 aprile dalle 9.30 nell’area dedicata alle Polveriere. Un grande evento dal richiamo nazionale a cura dell’Associazione Cinofila Casarsa, che vedrà in gara tanti appassionati di questa disciplina sportiva insieme ai propri cani.

Mostre, cultura ed eventi.

Da sempre la Sagra del Vino è anche un contenitore culturale con diverse proposte per quanto riguarda l’arte e la creatività. Dipinti, arte contemporanea, illustrazioni e incontro con gli autori, esposizioni fotografiche. Previsti anche diversi concerti in programma nell’area festeggiamenti insieme ai bar e pubblici esercizi Bar agli Amici, Zeb, Punto d’Ombra, Al Posta, Manù-Birrelia e Osteria Friûl. E ancora spettacoli di artisti di strada per la gioia dei grandi e piccini. E inoltre Il grande spettacolo di dj locali e laser show a chiudere la Sagra il 6 maggio.

Per quanto riguarda lo sport, ci sarà il Memorial Santino Chiandotto con le Vecchie Glorie, la giornata con l’autoemoteca dell’Avis di Casarsa San Giovanni, esibizione di balli con Oasi danze, tiro con Arcieri della Fenice FVG, basket con la Polisportiva.

Da non perdere la tradizionale Marcia del Vino – Terre e Città del Vino giunta alla 52ma edizione (1 maggio) della Libertas Casarsa su percorsi che toccheranno anche i vigneti di 6 e 12,8 km. Partenza dalle 8.30 in piazza Cavour. Sul percorso i volontari Libertas Casarsa, Avis Casarsa-San Giovanni e Alpini Casarsa San Giovanni.