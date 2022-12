Ciclabile Casarsa Pinzano, preoccupano i tempi di realizzazione

L’interrogazione sulla ciclabile Casarsa Pinzano.

Il consigliere regionale Tiziano Centis esprime preoccupazione per i sui tempi di realizzazione della ciclabile Casarsa Pinzano, dopo che la giunta regionale ha deliberato l’avvio della progettazione sulla ex ferrovia.

“Sto ancora attendendo una risposta ad un’interrogazione depositata in settembre, dove chiedevo a che punto è l’iter di realizzazione del percorso. Una domanda che riteniamo più che lecita, soprattutto visto quando sta emergendo ora, ovvero che potrebbero volerci 15 anni“. Tiziano Centis, consigliere regionale dei Cittadini, torna sul tema dei tempi di realizzazione della ciclabile.

“Risale alla fine del 2020 l’annuncio dell’acquisto da parte della Regione Fvg, per un investimento di spesa di 800mila euro, delle aree ferroviarie e delle relative aree pertinenziali che compongono il tracciato, circa 29 chilometri di estensione, attraverso i comuni di Casarsa della Delizia, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo e Valvasone Arzene – aggiunge il capogruppo -. La procedura per la realizzazione di un’opera di viabilità ciclistica è stata attivata, ma ora sono i tempi di realizzazione a preoccupare, che non soddisfano e fanno immaginare che il completamento dell’opera rischia di avvenire addirittura tra dieci anni“.