Alberghi del Friuli quasi al completo

Forse la pioggia e le temperature alte avevano rallentato la partenza, ma ora la stagione invernale entra nel vivo e gli alberghi del Friuli vanno verso il tutto esaurito, almeno fino all’8 gennaio.

A Piancavallo, ad esempio, non ci sono posti liberi nelle strutture ricettive: per trovarle, bisogna attendere la seconda settimana del nuovo anno. “Le prenotazioni vanno bene – spiega la presidente di Federalberghi Fvg, Paola Schneider -, dal 28 dicembre comincia ad arrivare tutta la gente: siamo quasi al completo, qualche posticino si trova ancora, ma l’occupazione è buona. Siamo in linea rispetto all’anno scorso, ma direi che ci sono più italiani. E per la stagione siamo ottimisti: fino all’8 gennaio penso nessuno abbia problemi, con prenotazioni attorno al 90 per cento dei posti disponibili. Sta andando decisamente meglio rispetto a come poteva presentarsi la situazione. L’unico problema di questo periodo può essere l’influenza: stiamo arrivando al picco di diffusione e quindi capita che, a cavallo dell’arrivo in albergo, mandino la disdetta”.

Questo, come sottolinea la presidente, è soprattutto il periodo prediletto dagli italiani, fino alla settimana dell’Epifania (il periodo, cioè, in cui le scuole sono chiuse). Poi arriveranno gli stranieri per la settimana bianca di gennaio e febbraio: “Ci sono già alcune prenotazioni per il periodo successivo alle festività, soprattutto vicino allo Zoncolan, nel Tarvisiano e a Forni di Sopra, zona molto amata da Sloveni e Croati – spiega ancora Schneider -. Poi attendiamo di vedere gli sviluppi. Penso che la politica della Regione di mantenere i prezzi degli impianti invariati rispetto all’anno scorso possa essere un upgrade: sciare costa molto e i prezzi calmierati dovrebbero aiutare ad attirare turisti dalle nostre parti”.