A Casarsa le Libertiadi di Atletica leggera 2024.

Sono andate in scena, nel Centro sportivo comunale di Casarsa della Delizia le “Libertiadi di Atletica leggera 2024”, riservate a tutte le categorie giovanili, dagli Esordienti agli Allievi. Pieno successo per l’iniziativa, organizzata da Centro regionale Libertas Friuli Venezia Giulia con Asd Libertas di Casarsa, alla quale hanno preso parte ben 480 atleti provenienti da tutte le province della regione.

Le gare, che comprendevano tutte le specialità dell’atletica leggera, sono iniziate come da programma nel pomeriggio di sabato 6 aprile. “Siamo molto soddisfatti per i numeri registrati nel Meeting Giovanile Città di Casarsa – spiega Adolfo Molinari, presidente della Asd Libertas Casarsa – valido per Campionato Regionale Libertas e prima Prova Atletica Giovani. Al termine della competizione sono stati distribuiti 18 titoli regionali Libertas”.

All’evento hanno preso parte gli assessori comunali Samuele Mastracco (Sport) e Aurora Gregoris (Politiche sociali e famiglia). “Un plauso agli organizzatori che di edizione in edizione riescono a far funzionare sempre meglio la macchina organizzativa che – spiega il presidente regionale Libertas Fvg Lorenzo Cella – attrae un parterre importante composto dai migliori atleti della regione”.