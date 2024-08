Dopo i ripetuti furti, la decisione del punto vendita Eurospar di Casarsa

Troppi ladri di formaggio in azione. Così le forme più pregiate finiscono sotto chiave. E’ la decisione drastica presa dal supermercato Eurospar di Casarsa, ormai esasperato dal crescente numero di furti.

In questi giorni, nel punto vendita di viale Venezia sono comparsi eloquenti cartelli: “Ci scusiamo con la gentile clientela”, si legge negli avvisi, esposti nel banco frigo e nel reparto gastronomia, “ma a fronte di continui furti, ci vediamo costretti a non esporre più i prodotti Grana Padano e Parmigiano Reggiano, i quali naturalmente sono disponibili su richiesta al nostro personale”.

In altri supermercati friulani, invece, le confezioni delle forme Dop sono state dotate di sistemi anti-taccheggio, anche in questo caso per scoraggiare i topi del formaggio.