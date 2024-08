Sabato 31 agosto l’escursione inserita nel calendario de I Sentieri delle Pro Loco

Porzus, piccolo gioiello immerso nella natura, si prepara ad accogliere gli amanti del trekking per un’escursione indimenticabile. Sabato 31 agosto, il Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža Unpli APS con la Pro Loco di Porzus e le guide di Wilde Routes organizza un’altra tappa de I Sentieri delle Pro Loco 2024. Questa volta, la meta è l’Anello delle Malghe di Porzus, un percorso che condurrà alla scoperta di angoli nascosti e tradizioni locali.

“Sarà un’occasione per mantenersi in forma e godere dei benefici della natura” – “, ha commentato la presidente del Consorzio Giovanna Rossetto. “Ringraziamo gli amici della Pro Loco di Porzus che hanno pensato davvero a tutto per rendere accogliente e indimenticabile questa escursione che permetterà anche di gustare prodotti locali“.

Un viaggio tra storia, natura e prodotti locali

Un viaggio tra storia e natura, partendo dalla piazza di Porzus, i partecipanti si addentreranno nei boschi che cingono il paese per raggiungere la cima del Merzli Uorch per osservare il bel panorama sulla pianura friulana. Sarà l’occasione per capire quale particolare manufatto caratterizzava questo piccolo monte e poi si proseguirà lungo una dorsale montuosa fino a raggiungere alle tristemente famose Malghe di Porzus; infine si rientrerà in paese per il ristoro.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto con ritrovo alle 8:30 in Piazza a Porzus di Attimis e partenza alle 9. La camminata è di difficoltà media (9 km, dislivello 350 m) e avrà una durata di circa 4 ore. Per affrontare al meglio l’escursione, è consigliato indossare abbigliamento comodo e adatto alla stagione, portare con sé scarpe da trekking, una giacca a vento, acqua, snack, crema solare, un cappello o un foulard e, se lo si desidera, dei bastoncini da trekking.

Il costo è 15 euro (biglietto intero) e 7.50 euro (per ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati). Invece è gratuito per i minori 12 anni accompagnati. È obbligatorio prenotare entro le 18 del 30 agosto al numero 3334564933 (WhatsApp). Maggiori info su www.consorzioprolocotorrenatisone.it