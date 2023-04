La Sagra del Vino di Casarsa tra arte pittura e Lego

Da sempre la Sagra del Vino di Casarsa della Delizia è anche un contenitore con diverse proposte per quanto riguarda l’arte e la creatività. Dipinti, arte contemporanea, illustrazioni e incontri con gli autori, land art. Inoltre quest’anno ci sarà anche uno speciale focus su costruzioni Lego e modellismo.

Land Art.

Tridimensionale, immersa nello spazio del giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich e interagisce con il paesaggio. Ci si guarda dentro. È la Land Art di Daniele e Denis di Non solo Fiori alla 75esima Sagra del Vino. Con elementi naturali, risultato di potature (tralci di vite, di salice, di pioppi), sono state create opere che si fondono con la location in cui sono collocate, in una visione integrale tra l’ambiente esteriore e quello interiore. Un omaggio che incornicia Casarsa e il suo territorio per celebrare il 75esimo anniversario della sua Sagra del Vino. Dal 21 aprile al 2 maggio nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, via Risorgimento 2.

Pittura e fumetti.

Diverse anche le iniziative dedicate alla pittura e ai fumetti.

Al Bar Agli Amici, piazza Italia 18 sarà allestita “I colori di Marco”, una mostra antologica delle opere di Marco Guccini, in suo ricordo. Pittura protagonista anche in via Pasolini 22 con Il linguaggio dei colori di Lea Tomasin e Tiziana Appolonio. Lea usa carboncino, olio, acrilico, ottenendo una libertà espressiva attraverso una ricca produzione di opere. Espone con Tiziana la cui passione è la pittura acrilica su materiali come legno, vetro, plastica. Al Ristorante Hotel Il Novecento, in via Menotti 62 si potranno trovare i fumetti di Martina, una ragazza di 12 anni che ha la passione per l’arte e tramite i suoi disegni vuole realizzare il suo sogno.

Lego.

Al Centro Ricreativo Parrocchiale, Parrocchia di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario il Bricks & Wine 2023. Una esposizione di costruzioni con mattoncini Lego. Brick Team con concorso per bambini la Fabbricka delle idee. Sabato 22 e domenica 23 aprile.

Modellismo.

In via Segluzza spazio anche all’esibizione modellismo in collaborazione con Modellismo RC Friuli e Nord-Est Truck team.