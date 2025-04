La dolcezza incontra la solidarietà alla Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, che si terrà dal 24 aprile al 5 maggio, grazie al progetto Scur di Luna de Laluna Impresa Sociale. Un’iniziativa che coniuga inclusione sociale, pasticceria artigianale e impegno per la sostenibilità, arricchendo la tradizionale festa con un’offerta di dolci pensata per abbinarsi ai vini locali.

Presso i chioschi enogastronomici della Sagra, in collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia Aps, i visitatori potranno gustare il vassoio “Rustic Amour”, un assortimento di biscotti creato appositamente per accompagnare i vini del territorio. Ma l’iniziativa non si limita alla Sagra: Scur di Luna sta già raccogliendo le prenotazioni per le tradizionali pastiere pasquali, che anticipano i futuri sviluppi del progetto, pronti a offrire nuove proposte dolci e salate.

“La partecipazione alla Sagra del Vino è un’occasione fondamentale per far conoscere i nostri prodotti e il valore sociale che ci guida”, afferma Francesca Colussi, responsabile del progetto. “Offriamo una pasticceria secca che esalta i sapori del nostro territorio, dando vita a un’esperienza che unisce gusto e solidarietà. Le prenotazioni per le pastiere pasquali sono il segno di un cammino in crescita, volto a diventare un punto di riferimento per la comunità.”

Scur di Luna ha avviato la propria attività nel maggio 2024, grazie al sostegno del Piano di Sviluppo Rurale – Paîs di Rustic Amour, della Fondazione Friuli e delle donazioni di cittadini privati. Il progetto si distingue per l’inclusione sociale, offrendo opportunità di lavoro a persone con disabilità, provenienti dall’Unità educativa Territoriale della Cooperativa Sociale Itaca e dai progetti abitativi dell’Impresa Sociale LaLuna. La filosofia che anima il progetto è quella di un’inclusione a “misura di persona“, che si riflette in ogni fase della produzione, dalla scelta delle materie prime fino al confezionamento.

Nel periodo natalizio, Scur di Luna ha vissuto un’intensa attività, realizzando confezioni aziendali e collaborando con diverse realtà commerciali ed enti locali. Ora, grazie alla collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia, il progetto si apre a un pubblico più ampio. Durante la Sagra del Vino, il vassoio Rustic Amour sarà proposto in abbinamento con i vini locali, offrendo una gustosa esperienza che promuove la qualità e la solidarietà.

L’assortimento di pasticceria secca include deliziose meringhe, la fragante basiliana alla marmellata, il rustico biscotto friulano alla farina di mais, il goloso biscotto Forèst/Bacio di dama (senza lattosio) e il croccante Bagigiò (frollino alle arachidi). Un’opportunità unica per gustare prodotti artigianali di alta qualità, sostenendo al contempo un progetto dal forte valore sociale.

“Siamo felici e orgogliosi di come tutti i chioschi della Sagra, grazie alla collaborazione della Pro Casarsa, abbiano accolto con entusiasmo la nostra iniziativa”, aggiunge Colussi. “Ogni biscotto gustato sarà un gesto concreto di sostegno a un progetto che fa davvero la differenza.”

Con uno sguardo al futuro, Scur di Luna punta a nuovi ambiziosi traguardi, tra cui l’introduzione di un servizio di catering per rinfreschi e l’ampliamento dell’offerta con specialità dolci e salate. I biscotti Scur di Luna sono già disponibili per l’acquisto online sui siti geneticamentediverso.it e fattoriefriulane.it.