Raid a Porpetto: sfondano la porta del Municipio e danneggiano l’isola ecologica

Sfondata la porta del Municipio di Porpetto.

Non è stata una notte tranquilla, quella tra l’11 e il 12 aprile a Porpetto, dove si sono registrati due danneggiamenti, al Municipio e all’isola ecologica: non è ancora chiaro se si tratti di tentativi di furto (più probabile) o di vandalismi, anche se si ipotizza che dietro i due eventi ci sia la stessa mano.

A fare la denuncia alle forze dell’ordine è stato il sindaco Andrea Dri, che ha prontamente avvisato i carabinieri di Torviscosa. Il primo episodio ha visto un tentativo di effrazione ai danni del municipio, in via Udine. Ignoti, durante la notte, hanno sfondato la porta d’ingresso dedicata alle persone con disabilità, posta sul retro dell’edificio.

Nonostante il tentativo, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla, poiché il sistema di allarme si è attivato tempestivamente. Poco dopo, all’isola ecologica di Porpetto (che si trova poco distante) è stata danneggiata la recinzione metallica. Tuttavia, non è ancora chiaro se sia stato sottratto qualcosa.