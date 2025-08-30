Tappa alla Villa Gallici Deciani con Andar per Ville & Castelli

Sarà la Villa Gallici Deciani a Montegnacco la protagonista della passeggiata in programma domani, domenica 31 agosto, nell’ambito dell’iniziativa Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura del FVG promossa da AICS – Associazione Italiana per lo Sviluppo della Cultura d’impresa turistica e culturale.



La guida naturalistica accompagnerà i visitatori alla scoperta delle colline circostanti, al fresco dei grandi alberi e di un’umbratile vegetazione fino alla chiesetta di San Giusto e al parco dedicato a Giuseppe Zanier, per concludere la passeggiata nel lussureggiante giardino segreto della Villa, ricco di piante secolari.

La formula proposta offre ai partecipanti la possibilità di unire un rilassante tour a piedi o in bicicletta sulle affascinanti colline friulane dai panorami mozzafiato, a una visita d’atmosfera a una dimora storica, e di concludere il tour con una degustazione di prodotti enogastronomici di aziende locali.

Si visiteranno i meravigliosi ambienti della Villa Veneta assieme al proprietario, il conte Luigi Deciani, per rivivere fra saloni da ballo, sale decorate con stucchi, sale e salottini e biblioteca, l’atmosfera intima di una famiglia nobiliare. Si concluderà con una degustazione di miele, formaggi e vini di aziende locali nell’arieggiata barchessa della Villa.

Le informazioni.

Il Tour dura 4 ore: 2h la passeggiata piedi, 1h la visita dimora storica, e 1h la degustazione. Partenza e arrivo parcheggio dimore. Inizio tour alle h 8.30. In caso di maltempo, la passeggiata sarà annullata. Il ritrovo, solo in questo caso, sarà alle 10:30 per la visita e la degustazione



Social

Tutte le info si trovano sulle pagine social Andar per Ville & Castelli (Facebook) e Andar per ville e castelli (Instagram).



Prenotazioni

Online: www.labrunelde.it – sezione Eventi & News- compilare il modulo di prenotazione

Messaggio: cell o whatsapp a Cristina (presidente AICS e presente ai tours) al 349 8150 543