Si sente mare mentre fa kayak con gli amici: soccorso un 68enne

L’uomo si è sentito male lungo il torrente Cellina, sul posto è intervenuto l’elicottero.

Soccorsi in azione questa mattina lungo il greto del torrente Cellina, dove un uomo di 68 anni, originario della provincia di Treviso, si è sentito male mentre si trovava in kayak con un gruppo di amici.

I compagni dell’uomo hanno prontamente dato l’allarme e portato il kayakista sulla riva in località Cellino di Sopra, in attesa dei soccorsi. La centrale operativa Sores ha immediatamente attivato la stazione Valcellina del Soccorso Alpino, l’elisoccorso da Pieve di Cadore, l’ambulanza e i vigili del fuoco.

Grazie al coordinamento tra le diverse unità e alla disponibilità di un’area idonea all’atterraggio, l’elicottero è riuscito a posarsi direttamente sul greto, consentendo un rapido intervento medico. Il sessantottenne è stato stabilizzato, imbarellato e caricato a bordo del velivolo, che lo ha poi trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.