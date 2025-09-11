Amore e arte culinaria greca: il binomio perfetto al ristorante Zante di Cervignano

È iniziato tutto con un grande amore, che fin da subito è andato a braccetto con l’arte culinaria greca, il percorso di Anna Maria Stellin, 46 anni e del marito Werner Chert, 47, titolari del ristorante take away “Zante” ubicato a Cervignano in Via Gorizia 33.



Veneta lei, lombardo lui, la scintilla tra i due scocca nel 2017, quando Anna Maria si trasferisce in Friuli per amore, portando con sé la passione viscerale per la cucina, che la accompagna fin dai primi anni di vita. “Avevo all’ incirca sette, otto anni, quando ho iniziato a destreggiarmi tra pentole e fornelli ” confida Anna Maria, che è figlia d’arte doc, in quanto i genitori per tutta una vita hanno gestito egregiamente uno dei migliori locali del loro territorio. La passione per la cucina greca, tuttavia, nasce grazie all’ esperienza di Anna Maria in un altro locale della zona, improntato proprio su pietanze che riproducevano fedelmente cibi e tradizioni della penisola balcanica.



Il percorso di Anna Maria, già ben avviato nelle migliori catene di ristoranti e non solo, dove ricopre anche ruoli manageriali, si scontra con la realtà del marito Werner, di professione geometra e quindi lontano anni luce da tegami, ingredienti di prima scelta, profumi da aquolina in bocca. Invece, l’affinità di Werner, era molto più vicina al mondo di Anna Maria di quanto loro stessi avrebbero mai potuto pensare. “Mio marito poco più di cinque anni fa, ha maturato un’esperienza in un circolo dove svolgeva la mansione di cuoco, scoprendo quanto amasse cucinare, creare e rendere felici le persone che si deliziavano delle sue pietanze” confida Anna Maria. Tant’è che l’idea di dar vita a “Zante” , lo scorso undici novembre, è partita proprio da Werner, che ha trovato immediatamente terreno fertile e complicità nella moglie.



“La nostra scelta riflette esattamente ciò che siamo, proponiamo cibo esclusivamente con ingredienti di prima scelta, siamo sempre molto attenti all’ esigenza dei clienti e questo viene apprezzato davvero a 360 gradi ” spiega Anna Maria che, assieme a Werner, tiene a precisare “Il nostro locale è stato pensato principalmente per tutte quelle famiglie che, soprattutto la sera, arrivano esauste a casa e l’ultima cosa che hanno voglia di fare è mettersi ai fornelli. A questo ci pensiamo noi.” ribatte ironicamente Werner. La cucina greca è particolarmente apprezzata nel territorio, ma non solo.



I clienti sono diventati oramai persone di famiglia, sanno bene che la fiducia in “Zante” è molto ben riposta. Qui possono assaporare i migliori piatti che ricordano la Grecia, seduti comodamente nelle loro case. “La soddisfazione e l’orgoglio di una risposta così soddisfacente all’unanimità, ci fa capire che i nostri sacrifici, fatti con immenso piacere, vengono ampiamente ripagati” concludono Anna Maria e Werner. Una ventata di Mar Egeo in Friuli, tra un gyros, una pita, e un tzstziki da leccarsi i baffi.



Zante

Take away Greco e non solo

Via Gorizia 33

Cervignano

Tel. 393 0334464