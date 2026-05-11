Grande partecipazione al Tomadini Open Day, oltre mille visitatori al Conservatorio di Udine tra concerti e lezioni.

Grande partecipazione a Udine per il Tomadini Open Day, la giornata dedicata alla scoperta della musica e dell’offerta formativa del Conservatorio cittadino. Oltre mille persone hanno preso parte all’iniziativa, tra concerti, lezioni aperte e incontri con docenti e studenti, trasformando la sede del Conservatorio in un laboratorio musicale dalle 10 alle 19.

Sold out i 49 concerti in programma e molto richieste anche le 120 lezioni gratuite dedicate a circa venti strumenti musicali diversi. L’evento si è aperto nel giardino della Sala Udienze con l’accoglienza del presidente Guglielmo Pelizzo e del direttore Beppino Delle Vedove, seguita dall’esibizione della Brass Band e dei percussionisti del Tomadini.

“Vogliamo offrire alla città una vera vetrina della formazione musicale”, ha spiegato Pelizzo, ricordando come il Conservatorio formi da oltre un secolo professionisti della musica e della ricerca accademica. Delle Vedove ha invece sottolineato il valore di un’offerta formativa sempre più aperta all’innovazione e ai nuovi percorsi di alta formazione.

Il pubblico ha potuto assistere a performance distribuite nei diversi spazi del Conservatorio, dalla musica barocca al jazz, passando per recital di pianoforte, organo, chitarra e fisarmonica, fino all’esibizione finale della Jazz Big Band nella Sala Pezzè.

Le iscrizioni al nuovo anno accademico resteranno aperte fino al 15 maggio. Il prossimo appuntamento sarà il 21 giugno con la Tomadini Open Night, in occasione del solstizio d’estate.