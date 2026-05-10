La partita dell’Apu Udine nel campionato di serie A di pallacanestro

Si chiude malissimo la stagione dell’Apu Udine, a Napoli arriva una netta sconfitta per 98 a 71 in una partita ininfluente ai fini della classifica.

Era una sfida tra due formazioni che non avevano più nulla da chiedere, entrambe salve ed entrambe senza speranze di playoff. L’Apu parte bene: Dawkins è caldissimo e piazza quattro triple di fila e Udine allunga sul 18-13. Napoli, motivata dal fatto di chiudere bene il campionato davanti ai propri tifosi, ha una reazione rabbiosa: arriva un 17-3 di parziale grazie alle schiacciate di Totè. Udine prova a restare a contatto con Calzavara che imbuca da tre punti, ma allo scadere del tempo arriva una tabellata dalla lunga di Bolton a fissare il punteggio sul 42-36. Nella ripresa Mekowulu segna un paio di canestri e Christon impatta con la tripla a quota 49 a metà terzo quarto. La partita finisce sostanzialmente qui, dato che gli ultimi 14 minuti vedono i partenopei chiudere con un parziale di 49-22. Udine sparisce totalmente dal campo e Napoli domina. Nulla da scrivere sui dieci minuti finali.

Top scorer per l’Apu Udine è Aubrey Dawkins con 18 punti. In doppia cifra poi solo Christian Mekowulu con 15 punti.

Le parole di coach Adriano Vertemati a fine partita: “Sono dispiaciuto perchè è stato un finale ingeneroso. Purtroppo eravamo senza Alibegovic, Christon stava male ed ha vomitato prima della partita, ci ha provato ma non era lui, Ikangi aveva un problema al flessore. Insomma abbiamo tenuto per 25 minuti ed eravamo 49 pari, ma poi appena Napoli ha accellerato noi non abbiamo più avuto energie. Ci sarebbe piaciuto finire in modo diverso però purtroppo non è stato possibile”.

Udine chiude il campionato al dodicesimo posto con 10 vittorie e 18 sconfitte e si ripresenterà ai nastri di partenza della stagione 2026-2027 nuovamente in serie A.