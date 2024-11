Nuova apertura a Cervignano: il supermercato inaugura nel segno della solidarietà

Nuovo supermercato Eurospin a Cervignano.

Un’inaugurazione all’insegna della solidarietà ha segnato l’apertura del nuovo supermercato Spesa Intelligente Gruppo Eurospin in via Aquileia a Cervignano del Friuli. L’evento, oltre a rappresentare un’opportunità per la comunità locale, ha posto le basi per una significativa iniziativa benefica.

Le due realtà, infatti, metteranno a disposizione le rispettive risorse per destinare prodotti di prima necessità alle persone bisognose dei 22 comuni della Bassa friulana, afferenti al Rotary ACP. I destinatari saranno indicati dalle Caritas locali o altre realtà benefiche e le prime consegne sono previste prima di Natale.

La collaborazione è stata sancita durante la cerimonia di inaugurazione sia dai rappresentanti di Spesa Intelligente Gruppo Eurospin – il direttore commerciale Enrico Biasiolo, il capoarea Nordest Rinaldo Spadin e la responsabile del punto vendita di Cervignano, Francesca Michelon – sia dai rappresentati del Rotary Club ACP – il prefetto Roberto Dapretto e la responsabile della segreteria Giuliamaria Comelli. Presenti per l’occasione anche il sindaco di Cervignano, Andrea Balducci, e gli assessori comunali Alessandra Snidero, Carlotta Francovigh e Barbara Nalon.