Per il Black Friday torna il conto corrente senza spese di Credifriuli

Il conto Black di Credifriuli.

Con Black Friday torna anche la promozione di Credifriuli per i nuovi clienti privati: dal 22 novembre al 6 dicembre sarà possibile aprire il Conto Black e beneficiare di tre anni senza spese di tenuta conto. Un’iniziativa pensata per attirare nuovi contocorrentisti e offrire loro condizioni particolarmente vantaggiose.

I vantaggi del Conto Black

L’apertura di Conto Black è completamente gratuita e non prevede alcun tipo di costo, né quelli per la carta di debito, né quelli per le varie operazioni, né per il servizio di internet banking informativo. Inoltre, il costo del canone sarà gratis per tre anni per poi passare a soli 3,00 euro al mese, mentre per la carta di credito non sono previsti costi per un anno intero.

Tra i principali benefici:

Apertura del conto gratuita

Zero spese per la carta di debito : l’emissione e l’utilizzo della carta non comporteranno alcun costo.

: l’emissione e l’utilizzo della carta non comporteranno alcun costo. Operazioni gratuite : le operazioni effettuate sul conto saranno senza commissioni.

: le operazioni effettuate sul conto saranno senza commissioni. Internet banking gratuito : il servizio informativo online è incluso senza spese aggiuntive.

: il servizio informativo online è incluso senza spese aggiuntive. Canone gratuito per tre anni : a partire dal quarto anno, il canone mensile sarà di soli 3,00 euro.

: a partire dal quarto anno, il canone mensile sarà di soli 3,00 euro. Carta di credito senza costi per un anno: chi sceglie di utilizzare anche la carta di credito avrà il primo anno senza spese.

Come richiedere il Conto Black

Attivare il conto Black è semplice e veloce. Per iniziare, è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo link. Una volta inoltrata la richiesta, si verrà contattati da un consulente che fornirà tutte le informazioni utili e organizzerà un appuntamento dedicato per completare la procedura.

Per le condizioni contrattuali e per dettagli si può fare riferimento direttamente al sito internet della banca