Il colpo del ladri educati e Chions: prima di andarsene lasciano un biglietto di scuse.

Entrano in casa, rubano, e prima di andarsene lasciano un biglietto di scuse ai padroni di casa, raccontando di essere stati costretti a rubare per potersi sfamare. I ladri ben educati hanno colpito in un’abitazione a Chions, in via Trieste, approffittando dell’assenza dei proprietari.

A dire il vero il bottino del furto non è stato nemmeno granchè ricco: i topi d’appartamento se ne sono andati portandosi via solamente una friggitrice ad aria e una macchina automatica per il caffè. Ma prima di andarsene, hanno deciso di lasciare il messaggio di scuse: “Scusa ma senza soldi e dobbiamo mangiare. Ma vedo che anche tu non hai niente. Pazienza”. Il tutto scritto in stampatello, con un italiano un po’ incerto ma con una innegabile vena ironica.

I carabinieri della stazione di Azzano Decimo, che indagano sul furto, stanno ora cercando eventuali impronte digitali o tracce biologiche proprio sul biglietto di scuse. Ma per il momento, dei ladri ben educati non c’è alcuna traccia.