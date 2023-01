Passi in avanti per la bretella di Villotta, anche la Regione la ritiene indispensabile

Bretella di Villotta di Chions in commissione regionale.

Passi avanti per la bretella di Villotta di Chions, ritenuta la soluzione ideale per eliminare il traffico pesante che da anni affligge il centro abitato. Il tratto stradale è stato oggetto di discussione nella IV Commissione regionale. A portare all’attenzione dei colleghi il tema ci ha pensato il consigliere Tiziano Centis (Civica FVG) che ha interrogato la Giunta regionale per avere un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori.

“Nella relazione illustrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato nell’ottobre 2022 – ha spiegato Centis sulla base delle risposta ricevuta dall’assessore Roberti – la Giunta ha previsto che ci vorranno circa 200 giorni per arrivare all’approvazione del progetto definitivo, ulteriori 130 giorni per avere l’approvazione del progetto esecutivo, altri 220 giorni per la consegna dei lavori e altri 510 giorni per l’ultimazione e il collaudo dei lavori. In totale sono stati stimati 1130 giorni, ovvero circa 3 anni arrivando alla fine del 2025″.

“La progettazione dell’intervento – ha aggiunto Centis – è in carico al Comune di Chions (progetto definitivo ed esecutivo), mentre l’appalto dei lavori verrà gestito da FVG Strade una volta che alla stessa società sarà consegnato il progetto esecutivo completo delle autorizzazioni. L’assessore Roberti ha fatto sapere che il Comune ha confermato alla Regione il fatto che la redazione del progetto definitivo sia in via di conclusione e che proprio in questi giorni si stia procedendo con l’ultimazione del piano particellare degli espropri. Una volta completata la redazione degli elaborati progettuali, sarà indetta la relativa conferenza di servizi e si procederà quindi all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda il progetto esecutivo, si prevede che lo stesso possa essere ultimato entro settembre 2023″.