Il maltempo fa slittare la stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia

Apertura della stagione sciistica rimandata in Friuli.

La troppa pioggia delle ultime ore in quota fa slittare l’apertura anticipata degli impianti a Sella

Nevea, dove domani sarebbe dovuta partire la stagione sciistica con l’apertura delle piste Rifugio Cai 1 e Gilberti.

Causa maltempo e a seguito delle verifiche tecniche effettuate in mattinata, PromoTurismoFVG ha deciso di non procedere con l’apertura degli impianti agli sciatori nella giornata di domani. Le precipitazioni piovose degli ultimi giorni hanno reso vano il lavoro di preparazione delle piste, formando vere e proprie pozze d’acqua in prossimità del demanio sciabile che non ne consentono la praticabilità.

Resterà invece a disposizione dell’utenza pedonale la telecabina del Canin che conduce al Rifugio Gilberti.

La stagione sciistica del Friuli Venezia Giulia sarà dunque costretta ad attendere ancora qualche giorno prima del via ufficiale, previsto per l’8 dicembre, ma sempre a seconda delle condizioni meteo dei prossimi giorni.