Al via la stagione sciistica in Friuli: prezzi scontati per la prima domenica

La stagione sciistica in Friuli parte da Sella Nevea.

È tutto pronto per la partenza della stagione invernale in Friuli Venezia Giulia: domenica 3 dicembre aprirà il comprensorio sciistico di Sella Nevea con due piste e altrettanti impianti, in attesa della settimana successiva in cui, come da calendario, inizierà ufficialmente la stagione anche per la maggior parte degli altri poli sciistici della regione.

Rifugio Cai 1 e Gilberti saranno i tracciati praticabili, serviti da telecabina del Canin (aperta anche ai pedoni) e seggiovia Gilberti. A Sella Nevea si potrà sciare dalle 8.45 alle 16 nella parte più alta del comprensorio alla tariffa promozionale di 20 euro per adulti e senior e a 10 euro per junior e over75. Lo skipass sarà acquistabile in biglietteria, online o alla cassa automatica, tra le novità di questa stagione che esordirà proprio a Sella Nevea. Dalla prossima settimana a Sella Nevea sarà fruibile anche il campo scuola, mentre il collegamento con la stazione di Bovec, in territorio sloveno, rimane al momento non praticabile per situazioni non dipendenti da PromoTurismoFVG.

Le altre piste.

Rispetto alle prossime aperture di piste e impianti molto dipenderà dalle condizioni meteo, ma le previsioni per l’8 dicembre lasciano buone probabilità per la partenza della stagione sciistica a Forni di Sopra, per i campetti e alcune piste del Varmost, a Piancavallo con l’area Casere e campetti, a Tarvisio, per la parte più alta, a Sappada con i campetti e Pian dei Nidi, mentre per lo Zoncolan con la pista 4, il campetto a valle e il tappeto a monte.

Le tariffe.

Si ricorda che per la stagione invernale 2023/2024 gli skipass giornalieri adulto saranno venduti a un prezzo di 31 euro in bassa stagione – fino al 17 dicembre compreso e dal 18 marzo 2024 a fine stagione – mentre a 44 euro dal 18 dicembre al 17 marzo 2024. Sarà possibile acquistare anche Sci@ore (da 3, 4 e 5 ore), plurigiornalieri e abbonamenti CartaNeve o Sci@sempre, disponibili da 15 e 30 ore. Oltre alla categoria baby (2017-2021 compresi) che scia gratuitamente, junior (2005-2016) e over ’75 (1948 e precedenti) potranno scendere in pista a 10 euro al giorno, così come sono state promosse diverse agevolazioni per le famiglie e i residenti.