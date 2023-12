Si fa portare la pizza a casa, poi minaccia l’addetto con una pistola

L’uomo a minacciato l’addetto alla consegna delle pizze con una pistola a salve.

Una serata tranquilla di venerdì si trasforma in un’esperienza spaventosa per un dipendente di una pizzeria di Udine, quando nel corso di una normale consegna di una pizza a domicilio è stato minacciato con una pistola.

E’ successo in via Joppi, a Udine, dove l’addetto, un uomo di 38 anni residente nel comune di Campoformido, è stato costretto a chiamare i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine dopo essere stato minacciato con una pistola a salve.

La pistola a salve usata dall’aggressore, un uomo di 70 anni originario di Verona ma domiciliato a Udine, è stata prontamente sequestrata dalle autorità, mentre nel corso delle successive indagini sono state trovate delle cartucce presso l’abitazione dell’anziano. Al momento, non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo a minacciare il corriere della pizza con un’arma.