Una viabilità migliore per la Valcellina, tavolo con la Regione

La viabilità d’accesso alla zona industriale di Pinedo nonché le operazioni di housing sociale e welfare per i residenti in Valcellina sono stati alcuni dei temi al centro dell’incontro svoltosi a Cimolais tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante e i nuovi vertici dell’azienda Acqua Dolomia, di recente acquistata da Luigi Rossi Luciani e Giovanni Cilenti.



In particolare, all’esponente dell’esecutivo sono stati illustrati alcuni interventi che gli imprenditori hanno già messo di recente in atto nonché quelli che sono in previsione di realizzazione per dare maggiore impulso all’attività produttiva. Uno dei temi al centro del confronto è stato quello della viabilità, in modo particolare per quanto concerne il passaggio dei mezzi pesanti che periodicamente si recano verso lo stabilimento per caricare l’acqua da portare a valle.



“A tal proposito – ha fatto presente l’assessore Amirante – abbiamo illustrato gli interventi che la Regione sta programmando lungo la statale 251 a partire a monte dell’abitato di Montereale fin oltre Barcis, che renderebbero meno difficoltoso il passaggio dei bilici su questo tratto stradale. Una viabilità migliore e più sicura andrebbe a beneficio non solo delle attività produttive presenti in Valcellina – ha ricordato l’esponente dell’esecutivo – ma anche a favore anche del turismo in questa zona della montagna pordenonese ricca di bellezze naturalistiche e paesaggistiche”.



Tra le problematiche evidenziate dall’azienda c’è stata anche quella legata alla difficoltà di reperimento di personale da inserire nei vari reparti. “Su questo aspetto – ha detto Amirante – la Regione ha già sperimentato con successo esempi di housing sociale il cui scopo è quello di favorire l’insediamento di nuove famiglie in zone ritenute disagiate del Friuli Venezia Giulia. Anche in quest’area della montagna pordenonese potrebbe essere messo in atto lo stesso sistema, allo scopo di favorire l’insediamento di chi poi potrebbe lavorare all’interno degli insediamenti produttivi presenti in loco”.

