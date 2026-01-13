Storie, burattini e fantasia: a Cividale torna la rassegna Teatro per bambini (e famiglie)

La 26° edizione della rassegna di teatro per bambini a Cividale.

Dal 18 gennaio prossimo Cividale del Friuli riaccende i riflettori sul teatro dedicato ai più piccoli con la ventiseiesima edizione della rassegna “Teatro per bambini (e per genitori)”, promossa dal Comune di Cividale del Friuli in collaborazione con Cosmoteatro. Un appuntamento ormai consolidato che propone quattro spettacoli pomeridiani domenicali, pensati per coinvolgere bambini e famiglie e per portare il teatro fuori dal solo ambito scolastico, trasformandolo in un’esperienza condivisa anche con i genitori.

Il programma del teatro per bambini.

Ad aprire la kermesse sarà, domenica 18 gennaio, il gruppo triestino Teatrobàndus con lo spettacolo “Parole all’anno”, un viaggio teatrale nell’alfabeto dove, pescando e combinando le parole con fantasia e creatività, prendono forma nuove storie e nuovi mondi.

Il secondo appuntamento è in programma per domenica 25 gennaio con Teatro della Sete e lo spettacolo “Baci, abbracci e bastonate”, di e con Michele Polo. La storia ruota attorno a un burattinaio che non riesce a dormire e a riposarsi, continuamente tormentato dai suoi instancabili burattini.

Si prosegue domenica 1 febbraio con Teatro al Quadrato e “La bella e il bestiolino”, che racconta la vicenda di due protagonisti che abitano nello stesso condominio: lui è innamorato di lei, ma lei non lo sa. A chiudere la rassegna, domenica 8 febbraio, saranno due compagnie. Cosmoteatro porterà in scena lo spettacolo di narrazione “Storie da due soldi bucati”, mentre I burattini di Giogi presenteranno “Fantasie di marionette e burattini”, con Giosuè Nobile – il più giovane burattinaio del Friuli – che proporrà alcune storie tratte dal suo percorso artistico, realizzate con i propri burattini.

“Le proposte scelte quest’anno sono nuove e appassionanti – ha commentato Angela Zappulla, referente per l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli – tutte rivolte ai piccoli spettatori e alle loro famiglie. Attraverso forme espressive coinvolgenti e ironiche regaleranno musica e fantasia e, ne sono certa, cattureranno l’attenzione, rendendo il teatro un’esperienza viva e partecipata ma soprattutto divertente”.

Informazioni utili.

Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Ristori di Cividale del Friuli con inizio alle ore 16.00. Il biglietto d’ingresso è unico e costa 4,00 euro; i bambini di età inferiore ai 3 anni entrano gratuitamente. È confermata anche per quest’anno la speciale “offerta famiglia”, che prevede l’ingresso gratuito dal quarto pagante. La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e non è prevista la prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Cividale del Friuli al numero 0432 710350 o scrivere all’indirizzo email cultura@cividale.net