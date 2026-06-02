Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 3 giugno

Sarà un mercoledì ancora segnato dall’instabilità in Friuli Venezia Giulia, con una prima parte della giornata caratterizzata da piogge e temporali anche intensi, seguita da un graduale miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni per mercoledì 3 giugno indicano infatti una fase perturbata soprattutto tra la notte e le prime ore del mattino, quando sono attese piogge temporalesche a più riprese, con la possibilità di fenomeni localmente forti e precipitazioni intense.

Temporali nella notte e vento sostenuto sulla costa

Nelle ore notturne e all’alba il tempo sarà spesso coperto, con rovesci e temporali che potranno interessare diverse zone della regione. Sulla costa soffierà vento da sud o sudovest, anche sostenuto, in concomitanza con il passaggio della fase più instabile. Le condizioni meteo richiederanno attenzione soprattutto per la possibilità di temporali forti e piogge localmente abbondanti.

Nel corso della mattinata è previsto un progressivo miglioramento, che dovrebbe partire dalla Carnia per poi estendersi gradualmente anche al resto del territorio regionale. Il cielo diventerà variabile, anche se non mancherà ancora una certa instabilità residua. In questa fase saranno possibili raffiche di vento sostenute da nord, legate al cambio di circolazione dopo il passaggio temporalesco.

Il pomeriggio non sarà del tutto stabile. Pur in un contesto di tempo più variabile e con maggiori schiarite rispetto alla notte, resterà la possibilità di rovesci e temporali residui, soprattutto nelle aree dove l’instabilità faticherà maggiormente ad attenuarsi. Sulla costa e sulle zone orientali della regione soffierà inoltre Bora moderata, che contribuirà a rendere l’aria più fresca.

Le temperature resteranno contenute per il periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi, mentre le massime si porteranno tra 21 e 24 gradi.